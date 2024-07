Cerignola vola su Sky Sport per la tappa dell’International Beach Soccer

«Stanco ma soddisfatto per la riuscita di questo fantastico evento che ha visto la nostra Piazza del Duomo fare da cornice ad una delle tappe del campionato di International Beach Soccer 2024. Un campionato che ha coinvolto quattro nazionali Italia, Croazia, Argentina, Honduras e che ha visto trionfare la nostra amata Italia. Le giornate sono state caratterizzate da un’atmosfera di festa e, nonostante le temperature proibitive, il pubblico ha risposto sempre positivamente incoraggiando i nostri amati big del calcio come Iorio, Di Michele, Marchetti, Di Livio, che hanno offerto un sensazionale spettacolo all’interno dell’arena». Così Matteo Conversano, consigliere comunale, commenta la manifestazione svoltasi in città nel weekend.

Lo stesso prosegue: «Cerignola si è distinta anche per l’ospitalità e l’accoglienza! Attività commerciali e associazioni sportive hanno cucito ad arte una stretta rete dell’accoglienza lasciando il segno durante il soggiorno dei calciatori della nazionale che ci hanno tenuto a sottolineare la loro gratitudine nei confronti dei cerignolani. L’evento sarà riprodotto sul canale SKY Sport Max come prima uscita il 18/07/2024 alle ore 20:30 e alle ore 21:30. A seguire le 20 ore di programmazione così suddivise: Sky Sport Calcio venerdì 19/07/2024 ore 21:00 e alle ore 22:00; Sky Sport Max venerdì 19/07/2024 ore 16:00 e alle ore 17:00; Sky sport calcio venerdì 19/07/2024 ore 09:00 e alle ore 10:00 (a seguire Sky comunicherà le altre programmazioni). Durante le programmazioni non mancheranno delle cartoline rappresentative dei luoghi di interesse della nostra città. Dunque, è stato un onore per me rappresentare Cerignola in qualità di consigliere delegato dell’evento. Cerignola non delude mai! Forza Cerignola, viva lo sport!».