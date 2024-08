CerignolaPop, scalda i motori la lunga estate cerignolana

#CerignolaPop, è stato ribattezzato così il cartellone degli eventi che animeranno la fine dell’estate cerignolana, contraddistinta da appuntamenti ormai consolidati nel panorama culturale cerignolano, ma ricco anche di novità che promettono soprattutto di creare il giusto mix tra adulti e gen z. Si comincia il 23 e 24 agosto, quando la città si trasformerà in una macchina del tempo per rivivere gli anni ’90: due serate imperdibili in cui la musica, la moda e l’atmosfera di quel decennio torneranno protagonisti. Subito dopo, il 29 e 30 agosto, in piazza Matteotti risuoneranno le note raffinate del jazz, grazie a un evento ormai consolidato nella programmazione culturale della città e apprezzato da un pubblico di appassionati e non solo, con ospiti di fama internazionale pronti a calcare il palco. Ma non è tutto, perché l’estate cerignolana saprà anche deliziare il palato con il CeriWine Fest e il Beer Fun Fest, appuntamenti dedicati ai sapori del territorio e non solo, che offriranno degustazioni e momenti di convivialità all’insegna del buon cibo e della buona compagnia.

In questo contesto non potevano mancare gli eventi culturali, con la XV edizione della Fiera del Libro che si conferma come l’evento clou dell’intera programmazione, un’occasione imperdibile per gli amanti della lettura che avranno la possibilità di incontrare autori, partecipare a dibattiti e scoprire le ultime novità editoriali. A coronare il tutto, il prestigioso Premio Letterario Nazionale Zingarelli, che rappresenta ormai un punto di riferimento nel panorama letterario italiano, continuando a valorizzare le eccellenze della nostra letteratura.

“Siamo soddisfatti del lavoro fatto, con interlocuzioni fitte e proficue tra uffici e terzo settore. La volontà dell’amministrazione era chiarissima: offrire un’alternativa alle tante persone che visitano il nostro territorio tra la fine di agosto e settembre, ormai periodo privilegiato per le vacanze. Per noi si tratta di un’estate pop perché appunto popolare, democratica, nata dalla partecipazione ad un avviso pubblico che ha permesso ad associazioni, cooperative, realtà giovanili di esprimere la propria idea di città. Per questo siamo fermamente convinti che offriremo un cartellone di qualità, con un mix tra eventi ormai consolidati che attirano visitatori anche dai comuni limitrofi e moltissime novità. Penso, ad esempio, al rendere luoghi vivi le nostre borgate, come Torre Alemanna che, coerentemente con il suo passato, si trasformerà in un autentico borgo medievale o Borgo Moschella al centro della nuova edizione di “Indiegesto”. Noi siamo pronti per quella che ho cominciato a definire “la seconda estate” della nostra città!”, commenta la vicesindaca con delega alla Cultura, Maria Dibisceglia.