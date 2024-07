Cibo e abbronzatura: quali sono i cibi per una pelle abbronzata uniforme e intensa?

L’estate è arrivata e come ogni anno, insieme a lei, la corsa all’abbronzatura perfetta, dorata e uniforme. I metodi per raggiungerla sono sicuramente le creme solari, potenti ed efficaci, purché abbiano un ottimo grado di protezione contro i raggi UV che non sono certo alleati della nostra pelle. Sì, creme e lozioni fanno il loro lavoro, ma ci sono anche altri elementi preziosi che in modo naturale riescono a potenziare l’abbronzatura rendendola davvero invidiabile. Non esistono quelli che contengono melanina, il pigmento che ci dona la pelle più scura, ma almeno alcuni contengono il betacarotene che può essere considerato un suo precursore. Quali sono? Semplicemente gli ingredienti della nostra tavola. Il cibo è da sempre un amico fidato per raggiungere molti obiettivi legati alla salute della mente e del corpo. In questo articolo si analizzeranno quali sono i cibi perfetti per un’abbronzatura uniforme andando a elencare i loro benefici per la pelle.

Alimenti indispensabili per una pelle abbronzata in modo perfetto

Quali sono i cibi perfetti per un’abbronzatura uniforme? Chi di noi non se lo è chiesto almeno una volta nella vita? Inutile nascondere che la maggioranza delle persone ama avere una pelle abbronzata in modo omogeneo e impeccabile. La prima regola, però, è essere consapevoli che un’abbronzatura di questo tipo non può dipendere soltanto dall’esposizione al sole. Proprio così, senza una dieta equilibrata ricca di nutrienti che favoriscono la salute della pelle, l’obiettivo non si può raggiungere e assumere ogni giorno frutta e verdura è un ottimo punto di partenza. L’ideale sarebbe inserire nelle abitudini alimentari cibi ricchi di betacarotene, antiossidanti, vitamine e acidi grassi essenziali. Vediamo nel dettaglio quali sono i più utili.

Betacarotene e vitamina A

Precursore della vitamina A, stimola la produzione di melanina e aiuta a rendere molto bassa l’azione aggressiva dei raggi solari. Ci sono determinati cibi che ne contengono una quantità davvero preziosa. Ecco quali sono:

carote : in 100 grammi contengono 1200 microgrammi di vitamina A. Sono antiossidanti e aiutano la pelle a restare idratata combattendo la secchezza cutanea. Attenzione a non confondere gli effetti delle carote perché grazie alla loro composizione riescono a rendere perfetta l’abbronzatura, non a farci abbronzare. La differenza è sostanziale;

: in 100 grammi contengono 1200 microgrammi di vitamina A. Sono antiossidanti e aiutano la pelle a restare idratata combattendo la secchezza cutanea. Attenzione a non confondere gli effetti delle carote perché grazie alla loro composizione riescono a rendere perfetta l’abbronzatura, non a farci abbronzare. La differenza è sostanziale; spinaci e radicchio rosso : in 100 grammi contengono 600 microgrammi di vitamina A. Non sono verdure tipicamente estive, ma è comunque facile trovarle. Farne uso significa beneficiare delle loro azioni antiossidanti e di protezione per pelle, mucose e vista;

: in 100 grammi contengono 600 microgrammi di vitamina A. Non sono verdure tipicamente estive, ma è comunque facile trovarle. Farne uso significa beneficiare delle loro azioni antiossidanti e di protezione per pelle, mucose e vista; albicocche: contengono 300-500 microgrammi di vitamina A in 100 grammi di polpa. Tra le altre cose, contengono un’elevata quantità di fibre e combattono i radicali liberi.

Vitamina C

Le principali proprietà della vitamina C sono quella antiossidante e quella di essere la protagonista della sintesi di collagene. Cosa c’entrano questi due elementi con l’abbronzatura? Moltissimo, perché una pelle elastica e idratata sono indispensabili per una tintarella uniforme e duratura. C’è anche un altro fattore importante: la vitamina C protegge la pelle dai danni dei radicali liberi che può causare l’esposizione al sole. Ecco alcuni cibi che la contengono in grandi quantità:

mango : contiene anche altre vitamine preziose, tra cui la vitamina A. Utile non solo per un’abbronzatura invidiabile, ma anche per una pelle idratata ed elastica. Altro? Sì, essendo ricco di acqua come molti altri frutti è un ottimo modo per combattere l’afa;

: contiene anche altre vitamine preziose, tra cui la vitamina A. Utile non solo per un’abbronzatura invidiabile, ma anche per una pelle idratata ed elastica. Altro? Sì, essendo ricco di acqua come molti altri frutti è un ottimo modo per combattere l’afa; mirtilli: rappresentano un potente mix di vitamina C, polifenoli e carotenoidi. Ottimi per la tintarella, ma anche per avere una buona protezione dall’effetto invecchiante dei raggi UV.

Olio d’oliva per un’abbronzatura impeccabile

Tra i molti ingredienti per rendere la pelle abbronzata e perfetta, c’è anche l’olio d’oliva. La regola è quella di non applicarlo direttamente sulla pelle come era consuetudine fino a qualche tempo fa, ma di assumerlo all’interno della dieta. Il consiglio è quello di condire verdure e cibi, meglio se con quello extravergine spremuto a crudo, per favorire l’assorbimento di betacarotene. È importante fare attenzione alla quantità che si utilizza perché, nonostante l’olio d’oliva sia prezioso e utile per molte cose, è anche calorico, quindi la sua assunzione va limitata. La dose mediamente consigliata è quella di 2-4 cucchiaini al giorno, quella giusta per poter beneficiare di tutte le proprietà di cui abbiamo bisogno per la pelle.

Ultimi consigli utili

Quando si parla di alimenti è necessario anche ricordare che sia la frutta che la verdura, non soltanto permettono di avere un’abbronzatura perfetta e uniforme, ma svolgono un ruolo molto prezioso per l’organismo, soprattutto perché:

apportano acqua, vitamine e sali minerali;

reintegrano tutto ciò che si perde con la sudorazione;

proteggono l’epidermide.

Per mantenere un’abbronzatura duratura, invece, è utile assumere cibi che contengono molti Omega 3. Tra tutte le soluzioni naturali per perfezionare la tintarella è possibile anche utilizzare degli integratori alimentari consigliati dal medico o dal farmacista che sapranno selezionare le opzioni migliori per le nostre esigenze.