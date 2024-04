Come applicare il mascara: ecco alcuni segreti

Il mascara è un prodotto cosmetico che può davvero dare risalto ai nostri occhi, rendendoli più intensi e profondi. Tuttavia, applicarlo correttamente non è sempre facile. In questo testo, sveliamo alcuni segreti per ottenere un risultato impeccabile e duraturo.

Come scegliere il mascara in base alle tue esigenze

Considera il tuo tipo di ciglia

Le persone hanno diverse tipologie di ciglia, quindi è importante scegliere un mascara che si adatti alle tue specifiche esigenze. Se hai ciglia corte e diritte, potresti optare per un mascara volumizzante che aggiunga spessore e curvatura. Se hai ciglia lunghe ma sottili, potresti preferire un mascara allungante che le definisca e le separi senza appesantirle.

Decidi l’effetto desiderato

I mascara sono disponibili in una vasta gamma di formule e applicatori progettati per creare diversi effetti sulle ciglia. Se desideri ciglia più folte e voluminose, cerca un mascara volumizzante con un applicatore a setole dense che consenta di depositare più prodotto sulle ciglia. Se preferisci ciglia più lunghe e definite, opta per un mascara allungante con un applicatore sottile e allungato che separi le ciglia e le allunghi senza grumi.

Considera la durata

Se prevedi di indossare il mascara per lunghe giornate o eventi speciali, è importante scegliere una formula a lunga tenuta che rimanga intatta per ore senza sbavature o sbiadimenti. Cerca mascara waterproof o a lunga tenuta che resistano all’umidità, al sudore e alle lacrime e assicurati di rimuoverli accuratamente alla fine della giornata con un detergente delicato per evitare di indebolire le ciglia.

Come preparare le ciglia prima di applicare il mascara

Preparare le ciglia prima dell’applicazione del mascara è un passaggio fondamentale per ottenere un risultato ottimale e un look impeccabile. Ecco alcuni consigli su come preparare le ciglia prima dell’applicazione del mascara:

Pulizia delle ciglia: prima di applicare il mascara, è importante assicurarsi che le ciglia siano pulite e prive di residui di trucco. Utilizza un detergente delicato per rimuovere eventuali tracce di mascara o trucco dagli occhi, assicurandoti di pulire delicatamente le ciglia senza strofinare eccessivamente la zona sensibile degli occhi.

Utilizzo di un primer per ciglia: se desideri un effetto più lungo e voluminoso, considera l’uso di un primer per ciglia prima dell’applicazione del mascara. Il primer per ciglia aiuta a preparare le ciglia, aggiungendo volume e allungamento e fornendo una base ideale per il mascara, migliorandone la durata e l’effetto.

Curvatura delle ciglia: prima di applicare il mascara, puoi curvare leggermente le ciglia con un piegaciglia per ottenere una curvatura più accentuata e uno sguardo più aperto. Assicurati di utilizzare un piegaciglia pulito e di piegare delicatamente le ciglia senza applicare troppa pressione per evitare di danneggiarle.

Come applicare il mascara

Assicurati di utilizzare l’applicatore del mascara correttamente, prelevando una piccola quantità di prodotto e rimuovendo eventuali eccessi sul collo del tubetto per evitare grumi e macchie. Applica il mascara con movimenti delicati dal basso verso l’alto, partendo dalla radice delle ciglia e pettinandole fino alle punte per ottenere una distribuzione uniforme del prodotto. Per evitare grumi e macchie durante l’applicazione del mascara, assicurati di utilizzare uno scovolino pulito e di pettinare le ciglia delicatamente per separarle e rimuovere eventuali grumi. Se noti la formazione di grumi durante l’applicazione, utilizza un pettine per ciglia per pettinarle e separarle senza compromettere il risultato finale. Per ottenere un effetto volumizzante o allungante con il mascara, puoi seguire questi consigli:

Effetto volumizzante: per un effetto volumizzante, utilizza un mascara con un applicatore a setole dense che consenta di depositare più prodotto sulle ciglia, aggiungendo volume e spessore. Un ottimo esempio è il mascara di L’Oréal Paris Volume Million Lashes Panorama. Applica il mascara con movimenti leggeri e stratificati, concentrandoti sulle radici delle ciglia e pettinandole verso l’alto per un effetto voluminoso e intenso.

Effetto allungante: per un effetto allungante, opta per un mascara con un applicatore sottile e allungato che separi e definisca le ciglia senza appesantirle. Applica il mascara con movimenti leggeri e precisi, concentrando il prodotto sulle punte delle ciglia e pettinandole verso l’alto per un look allungato e elegante. In questo caso puoi provare Telescopic Lift di L’Oréal Paris. Questo mascara, dotato di uno scovolino esclusivo e di una tecnologia innovativa, riesce a catturare e incurvare il 100% delle ciglia, sia le più corte che le più lunghe, conferendo un effetto allungante fino a +5mm di lunghezza. La formula esclusiva, arricchita con Ceramidi Complex, funge da fissante e rinforzante per le ciglia, senza formare grumi e resistendo alle sbavature, garantendo ciglia volumizzate e leggere. Lo scovolino, caratterizzato da setole a doppio gancio, è in grado di catturare ogni ciglia dalla radice alla punta, assicurando un effetto di lunghezza istantaneo e ciglia ben separate e incurvate. Infine, per rimuovere correttamente il mascara e il trucco dalle ciglia, è importante utilizzare un detergente delicato e struccante specifico per gli occhi. Applica il detergente su un batuffolo di cotone e tampona delicatamente le ciglia, evitando di strofinare eccessivamente la zona sensibile degli occhi. Assicurati di rimuovere completamente il mascara e il trucco dalle ciglia per mantenere il loro benessere. Una volta completata la rimozione del trucco, puoi idratare e nutrire le ciglia con un siero specifico per ciglia per mantenerle forti.