Come creare un bagno di lusso in casa

La stragrande maggioranza di noi sogna di avere un bagno di lusso in cui poter davvero distendersi e rilassarsi. Dopo una lunga giornata trascorsa ad affrontare le nostre attività quotidiane, non c’è nulla di più desiderato che potersi concedere un momento di pausa rilassante e staccare la spina in un bagno di lusso. Ma come possiamo realizzare uno spazio di lusso nel nostro bagno? Quali elementi possiamo aggiungere, togliere o modificare per rendere l’esperienza nel bagno il più piacevole possibile?

Come arredare un bagno di lusso

Per iniziare, è importante decidere quale stile seguire e ovviamente il budget che vogliamo investire; il lusso si sposa magnificamente con linee minimaliste, estremamente moderne e caratterizzate anche da elementi ultra-tecnologici. Se lo spazio a disposizione è ampio e permette di progettare senza limitazioni, avrai molte possibilità. Potresti creare una piccola oasi di benessere in stile SPA, magari posizionando una vasca da bagno ad angolo attrezzata con un box doccia sopravasca in cristallo, ottenendo così un elemento di design puro che si adatta a qualsiasi dimensione. Un’altra fonte di ispirazione per i bagni di lusso proviene dall’oriente; non è necessario puntare allo sfarzo estremo, pochi dettagli curati possono fare la differenza: una doccia con un elegante mix di cristallo e rivestimenti in acciaio brillante, un lavabo in porcellana sospeso, e complementi d’arredo dal sapore tipicamente asiatico. Anche se lo spazio è limitato, non significa dover rinunciare a un bagno moderno e lussuoso; al contrario, con piccoli accorgimenti di design, puoi ottenere un risultato davvero eccezionale. In questi casi, è consigliabile sfruttare ogni centimetro disponibile con classe e intelligenza progettuale. Una doccia a filo pavimento potrebbe essere un’ottima soluzione: realizzala da un’estremità all’altra, prendendo tutta la parete in lunghezza ed inserendo un box doccia in cristallo o trasparente per aumentare la luminosità. Ante fisse o battenti? Dipende dai gusti e dallo spazio disponibile, ma entrambe le opzioni possono risultare scenografiche.

Box doccia: le soluzioni per un comfort da spa

Il primo fattore da considerare quando si sceglie tra i vari modelli di box doccia in vendita disponibili oggi, da quelli classici a quelli moderni da quelli stile minimal a quelli con colori particolati, è la dimensione del bagno. È importante valutare attentamente lo spazio disponibile per determinare la forma e le dimensioni del box, così come il tipo di apertura più adatto, al fine di trovare il giusto equilibrio tra comfort ed estetica. Ecco alcune linee guida generali che possono aiutare nella decisione:

Se il bagno è di dimensioni ridotte, è consigliabile optare per un box doccia compatto, prestando particolare attenzione agli ingombri e valutando il tipo di apertura più adatto per ottimizzare lo spazio disponibile.

In caso di un bagno lungo e stretto, è preferibile scegliere un box doccia a nicchia o angolare, posizionandolo idealmente all’estremità del bagno e optando per ante scorrevoli per massimizzare l’utilizzo dello spazio.

Per un bagno di dimensioni più generose, le possibilità sono molteplici. Si può optare per un box doccia più ampio e considerare la versione walk-in, caratterizzata da un unico pannello fisso senza ante o profili, creando così un’atmosfera scenografica e moderna.

Infine, le cabine doccia multifunzione possono trasformare il bagno in un’oasi di benessere, offrendo la possibilità di concedersi momenti di relax e rigenerazione dopo una lunga giornata di lavoro.

Bagno di lusso: quali materiali scegliere?

Non si può creare un bagno moderno di lusso senza prestare una cura impeccabile ai dettagli. La selezione di materiali di alta qualità fa la differenza: il marmo nero o quello bianco sono pregiati per i top; se preferisci il cristallo, abbina rubinetterie lucide e cromate, oppure opta per combinazioni di legno e ceramica e rifiniture in madreperla. Le pareti acquisiranno un aspetto più sfarzoso e contemporaneo con un decoro a mosaico; in alternativa, puoi scegliere rivestimenti più lineari come l’ardesia, prestando attenzione all’accostamento con le cromature. Magari aggiungete un’alternanza di pietre incastonate per un tocco extra. Il pezzo forte sarà l’installazione di un raffinato box doccia in cristallo, che conferirà un tocco di lusso al bagno, con innegabili qualità estetiche e senza compromettere il comfort e la sicurezza. Il cristallo temperato è il materiale preferito per la produzione di cabine doccia, essendo progettato per essere sicuro anche in caso di rottura. Infatti, ha la caratteristica di frantumarsi in piccoli pezzi dagli angoli smussati nel caso in cui si frantumi. La raffinatezza del cristallo, soprattutto nella sua forma trasparente, è innegabile e dona al bagno un’eleganza moderna grazie alla sua essenzialità, che può esaltare tutto l’arredamento.