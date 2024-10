Come funziona l’autoesclusione e quali altre misure di controllo sono presenti nei siti di gioco?

La forte espansione del gioco d’azzardo ha previsto in questi anni l’uso e l’adozione di strumenti sempre più rigidi per garantire la tutela dell’utente e al tempo stesso il contrasto del gioco d’azzardo. Tale discorso vale quindi sia per il comparto dei casinò, ma anche per le scommesse sportive digitali. Molti siti online di operatori con licenza infatti hanno così adottato delle misure, come l’autoesclusione, per promuovere il gioco responsabile e aiutare un giocatore a porre freno (o addirittura a prevenire) i suoi comportamenti patologici. Conoscere come si richiede l’autoesclusione ADM come toglierla e per quanto tempo impostarla è importante per guidare gli utenti verso una scelta consapevole.

Il blocco volontario dal gioco

L’autoesclusione è uno strumento che offre a qualsiasi giocatore la chance di sospendere un account di gioco e quindi la possibilità di scommettere per un periodo di tempo preciso. Grazie a questo meccanismo volontario, proposto come servizio da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si agisce sull’attività di gioco cercando di proteggere un utente che ritiene di essere in difficoltà. La procedura di richiesta e attivazione è molto pratica: basta consultare prima di tutto la sezione “gioco responsabile” che si trova sulla piattaforma scelta per informarsi sul servizio. A quel punto è possibile rivolgersi direttamente al sito dell’ADM per impostare la durata dello stop. L’autoesclusione infatti può essere:

Temporanea, ovvero per periodi che vanno da 30, 60 e 90 giorni;

Permanente: quindi si tratta di una rinuncia in modo definitivo alla possibilità di giocare (può essere poi annullata dopo 6 mesi).

Il tempo che si imposta è utile per offrire la possibilità di riflessione all’utente, che non potrà più depositare sul conto, giocare e quindi scommettere sul sito scelto o su qualsiasi altro sito di operatori autorizzati.

Le misure di protezione e controllo

Non tutti i giocatori sanno che in Italia esiste il Registro Unico Autoesclusione (RUA), che l’ADM gestisce, e grazie al quale si può quindi richiedere aiuto con uno stop valido su tutto il territorio nazionale. Ma al termine del periodo di autoesclusione, un giocatore non deve mai abbassare la guardia: anzi è bene imparare a conoscere le altre misure di protezione che deve adottare per continuare a controllare la sua azione di gioco. È infatti possibile impostare:

Limiti di deposito: un tetto settimanale e mensile di budget da spendere aiuta a non esporsi verso un investimento eccessivo;

Confine temporale di gioco: in questo modo ogni giocatore sa che può dedicare un periodo di tempo preciso alla sessione di scommessa, senza rischiare di farsi assorbire dal gioco online;

Autovalutazione: grazie a questi test, ogni utente può mettere alla prova il suo comportamento e identificare eventuali problemi di dipendenza.

Ogni misura di protezione può essere usata regolarmente sulle piattaforme di gioco e scommesse, mentre ci sono delle regole diverse sui siti scommesse senza limiti delle vincite, dove le normative sono molto meno severe e definite “più libertine”.

Conclusione

In conclusione abbiamo visto che ci sono diverse misure di controllo sui siti del gioco online che si possono usare per preservare finanziariamente e psicologicamente un utente. Oltre a poter quindi sfruttare l’autoesclusione e la durata che si preferisce, è importante conoscere anche come possono essere d’aiuto le misure secondarie. Tra queste infatti abbiamo parlato dei limiti di deposito e tempo, ma anche del sistema di autovalutazione. Il passo successivo è quindi quello di attivare l’autoesclusione per fare un passo indietro e riflettere sulle proprie abitudini di gioco. Un giocatore patologico o chi rischia di diventare tale, può intraprendere diverse azioni e chiedere aiuto repentinamente per risolvere il problema delle dipendenza. Ricordiamo che professionisti come psicologi, servizi di assistenza e gruppi di aiuto (Giocatori Anonimi o associazioni locali) sono un altro ulteriore supporto da valutare.