Compì una rapina con pistola ad un supermercato, arrestato 28enne di Cerignola

I Carabinieri della Compagnia di Cerignola, impegnati nella intensificazione dei servizi di controllo del territorio mirati a prevenire la consumazione di reati predatori – in special modo rapine – in danno di esercizi commerciali e rivendite di quel centro, hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne del luogo. I militari dell’Arma, allertati tramite utenza d’emergenza 112 per una rapina a mano armata in atto presso un supermercato, sono prontamente intervenuti grazie alla presenza di pattuglie già in servizio nelle vicinanze, presidiando le principali arterie stradali e le vie di collegamento e riuscendo ad individuare un’autovettura corrispondente a quella utilizzata dai rapinatori per darsi alla fuga dopo la consumazione del reato. In seguito a un breve inseguimento per le vie della città, i Carabinieri sono riusciti a bloccare l’autista del veicolo, che dopo aver fermato il mezzo in una strada senza uscita, aveva tentato la fuga a piedi unitamente a un complice che era invece riuscito a far perdere le proprie tracce.

Nel corso delle perquisizioni personali e veicolari, i militari hanno rinvenuto un passamontagna, un paio di guanti in lattice e una pistola clandestina, utilizzati, secondo l’ipotesi degli inquirenti, nel corso dell’azione delittuosa. Recuperati anche 930 euro in contanti, che costituirebbero buona parte della refurtiva asportata dall’indagato, arrestato in flagranza di reato e tradotto presso la casa circondariale di Foggia. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non può essere considerato colpevole fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.