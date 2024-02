Completati i lavori di rifacimento marciapiedi in viale Di Vittorio

Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria di un tratto di marciapiedi in Viale Giuseppe Di Vittorio. L’intervento si è reso necessario a causa del marciapiedi fortemente sconnesso, il quale, tra l’altro, è percorso con una certa frequenza da utenti che si recano presso il dipartimento di prevenzione della ASL. Oltre al rifacimento della pavimentazione, sono stati piantumati nuovi alberi, utili all’arricchimento del patrimonio arboreo, e sono stati installati cestini per la raccolta differenziata. “Con questo lavoro, frutto di un’attenta analisi sui marciapiedi maggiormente dissestati, si tutela innanzitutto la sicurezza di chi, ogni giorno, percorre le vie del centro cittadino, ma anche per garantire il decoro che Cerignola merita, donandole l’immagine di città moderna, attenta anche nell’assicurare i diritti dei nostri concittadini disabili”. Il commento di Michele Lasalvia, assessore ai Lavori Pubblici. I lavori proseguiranno in altre zone interessate da tratti caratterizzati da dissesto o mancanza di pavimentazione, secondo un calendario stabilito dagli uffici tecnici.