Con Teo Amabene un tuffo nei ricordi a Cerignola il 24 agosto

La Pro Loco Cerignola APS, con il patrocinio del Comune di Cerignola, nell’ambito del cartellone #CerignolaPop, è felice di invitarvi a una serata evento dedicata a tutti gli emigranti tornati in città per le ferie e a chiunque voglia rivivere gli anni d’oro della musica italiana. Con il grande Teo Amabene rivivremo gli anni indimenticabili dei complessi cerignolani e dei dancing. Sarà una passeggiata tra ricordi felici, non mancate! Sabato 24 agosto, a partire dalle ore 21.30 in piazza Di Vittorio, davanti alla chiesa del Carmine.