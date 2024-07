Si è svolta lunedì 24 giugno 2024 la cerimonia del 23° Anno Accademico della Max Music Academy di Cerignola, fondata e diretta da Massimo De Laurentis. Nella splendida cornice di Giardini Jemma Resort, in una kermesse presentata da Christian Binetti, già presentatore di Miss Italia, sono state assegnate diverse borse di studio a talentosi giovani che frequentano i diversi corsi di strumento e canto presenti nella scuola.

Le borse di studio, infatti, sono andate a Martina Cinquepalmi, Serena Alicino e Luana Longo, mentre per la Categoria Kids a Edoardo Sellitri. Tutti i ragazzi si sono disimpegnati in performance di alto livello, impreziosendo l’intera serata. Non nasconde la propria soddisfazione il Direttore De Laurentis: “Sono molto soddisfatto per questo concerto finale che dimostra ancora una volta che a Cerignola c’è fermento e capacità, oltre che talento; una terra notoriamente ostica per lo sviluppo della cultura musicale, testimoniato dalla mancanza di un Teatro Pubblico o di un Teatro convenzionato con il Comune, riesce a dar vita a un vivaio capace di recepire la bellezza della musica attraverso il lavoro svolto dalla nostra accademia“.

Cinque ore di spettacolo con una prima parte dedicata alle esibizioni singole del repertorio Classico della Categoria Kids e Senior, e una seconda parte che ha visto protagonisti gli allievi più esperti che si sono esibiti in band con un repertorio Pop/Rock. La Max Music Academy, con la sua crescita costante, dopo 23 anni di attività, si conferma una delle realtà più virtuose tra le Accademie di Musica di una vasta area che va da Foggia al nord barese, grazie a un efficace mix di metologia e applicazione messo in atto da un corpo Docenti di professionisti accuratamente selezionati e coordinati.