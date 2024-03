Concorso Nazionale Memorial Carbone 2024: domani la cerimonia di premiazione

In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, domani 21 marzo si terrà la cerimonia di premiazione del Concorso Nazionale Memorial Carbone 2024, giunto alla sua XVIII edizione. Grazie all’Assessorato alla Cultura, il Club per l’Unesco di Cerignola ha rinnovato il suo impegno nell’organizzazione di questo evento, che ogni anno vede la partecipazione dei talenti letterari più promettenti della nostra città. Alle ore 18, il sipario del Roma Teatro Cinema E… si aprirà per accogliere i vari partecipanti: come previsto dal regolamento del concorso, il primo classificato di ogni categoria (alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, adulti) vedrà esposta la sua poesia su una targa commemorativa che, apposta in una via della città, renderà onore al suo autore e ai suoi versi; i secondi e i terzi classificati riceveranno un attestato di merito.

L’argomento scelto per la sfida di quest’anno è “Il viaggio”, un tema che consente ampie possibilità di interpretazione e risponde alle esigenze espressive di tutti. Il Club per l’Unesco di Cerignola è lieto di omaggiare questo giorno interamente dedicato alla Poesia attraverso versi di elevata qualità linguistica, correttezza formale e profondità contenutistica. L’aver riscontrato perfetta aderenza al tema, dà prova di quanto la didattica scolastica vada oltre ogni tecnicismo teorico e sappia stimolare umanamente i suoi discenti. La realizzazione di questa manifestazione culturale è stata possibile anche grazie al sostegno di alcuni sponsor: Cerichem Biopharm; Iposea; Amoruso Molini; Cantine Paradiso; Castellano; Ladogana Group S.R.L.. L’ingresso all’evento è libero fino ad esaurimento posti.