Concorso Umberto Giordano, Cerignola a segno nel Talent Voice

Si è conclusa con l’entusiasmante serata di premiazione del Talent Voice la 16esima edizione del XVI Concorso nazionale musicale “Umberto Giordano” . L’ultima giornata del rinomato contest si è svolta al Teatro Giordano, dove venerdì 17 maggio si sono esibiti i 41 concorrenti della sezione canto moderno. Dalla mattina fino al tardo pomeriggio i finalisti selezionati ad aprile da Serena Brancale e dagli organizzatori del contest hanno fatto ascoltare le loro performance dal vivo alla giuria presieduta da Tosca Donati, affiancata da Lorenzo Ciuffreda, direttore artistico del Concorso, e da Libera Granatiero, presidente dell’Associazione Suoni del Sud. A seguire si è tenuta la premiazione, a cui hanno partecipato come ospiti d’onore Serena Brancale, accolta da un tripudio di applausi dal pubblico che ha intonato la sua recente hit di successo “Baccalà”, e Simone Grande, vincitore della seconda edizione di “The Voice Kids”, che ha incantato la platea con l’esecuzione di due brani.

“Scegliere i vincitori non è stato facile, perché i concorrenti erano davvero tanto bravi – ha affermato Tosca Donati durante la serata –. Purtroppo, abbiamo dovuto selezionarne solo alcuni e, a chi non ha vinto, voglio dire che la bravura c’è sicuramente. Magari è solo questione di tempo e l’anno prossimo potranno ritentare. Un sincero complimento va agli organizzatori del Concorso: ho visto come lavorano, con quanta passione e dedizione, e con quanta attenzione all’accoglienza. Qui le persone hanno la possibilità di partecipare a un progetto, che va ben oltre la semplice competizione. E quindi sono io che vi ringrazio – ha concluso l’artista rivolgendosi a Ciuffreda e a Gianni Cuciniello, presidente del contest -perché è raro trovare una simile dedizione e un tale amore nell’organizzazione di un concorso, in un mondo che viceversa tende al successo facile e ai numeri. Vedere invece tanta artigianalità mi commuove”. Sulla stessa linea il commento di Serena Brancale: “È bello quando dietro un concorso ci sono persone che sono del mestiere e che vogliono spingere i ragazzi talentuosi. Ci sono tantissimi altri contest che hanno successo grazie alla forza mediatica e commerciale, ma io sono per quelli come questo, che sono organizzati da persone ‘di pasta buona’, che credono davvero che tu possa farcela”.

La conduzione della serata è stata affidata a Cristian Levantaci e Alessandra Relmi che hanno chiamato sul palco i dodici vincitori di questa edizione , divisi per categorie di fasce d’età. Under: 1° Asia Bavaro e Rita Orteca ; 2° Ilaria Rita Saltarelli ; 3° Rita Ferrante ; Giovani: 1° Ilaria Iorio e Nicole Falcone; 2° Sophia Renna, Fabiana Miticocchio e Aurora La Torre ; Over: 1° Antonio Pio Ruggiero; 3° Francesca Scarano; Se nior: 1° Giulia Firpo . Inoltre, Asia Bavaro si è aggiudicata anche il “Premio della Critica” per la migliore interpretazione, consegnatole dalla sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo , che ha avuto parole di elogio per il contest, riprese dall’assessora alla Cultura Alice Amatore. Entrambe hanno definito il contest un’importante occasione culturale, con risvolti positivi sulla città anche in termini di immagine e di ricaduta economica. Ilaria Iorio ha vinto il “Premio 10 e lode”, istituito dall’avvocato Fabio Verile, che glielo ha consegnato direttamente. Invece Sophia Renna , con il suo inedito dal titolo “Cicatrici”, ha vinto il “Premio Clab Studios”, messo a disposizione da Angelo de Cosimo , con il quale potrà registrare con lo studio foggiano un videoclip della sua canzone. Infine, Rita Orteca ha conquistato il “Premio Musikando”, assegnato alla migliore performance vocale, che le è stato consegnato da Genny Sarcone .