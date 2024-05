Concorso “Umberto Giordano”, ottimi risultati per la “Pavoncelli” di Cerignola

Settimana esaltante per la Scuola secondaria di I Grado “Giuseppe Pavoncelli” di Cerignola: nella musica e canto, altre eccellenza dell’Istituzione scolastica. Al concorso musicale “Umberto Giordano”, conquistato il secondo premio con il punteggio di 93/100 per le classi 1^ E, 2^ F, 3^ E, 3^ I, 3^ M, 3^ N, nella sezione Coro, diretto da Maria Grazia Bonavita. Una performance classico-pop in lingua inglese e italiana, il medley intitolato dai ragazzi “DisneyBranca” ad omaggiare il centenario della Disney e la grande artista polistrumentista Serena Brancale, con il suo tormentone che spopola sui social. Nei giorni precedenti e nella stessa manifestazione, si erano registrati i brillanti risultati nel pianoforte di Savino Romagnuolo (1° posto categoria B solisti con il massimo punteggio e il premio Marinella Palmieri) ed Emma Cifaldi, Rita Orteca (canto), Leonardo Palamaro (drums). La Brancale è rimasta ammirata anche per i disegni realizzati dall’alunna Martina Sellarione di 3^ N (studentessa molto talentuosa nel disegno).

In questa festa della scuola, in questa festa della scuola del sorriso, i docenti sono stati tutti impegnati nell’educare attraverso la gioia per la conoscenza e la gioia per la crescita umana e intellettuale, la gioia per la vita. La scuola deve suscitare la gioia per la vita. Settimana impareggiabile, se si pensa anche all’incontro con l’alta poesia, attraverso la lectio magistralis di Alessandro Quasimodo, figlio del Premio Nobel Salvatore e della poetessa, danzatrice, attrice Maria Cumani. «E dissi all’amata che in sé agitava un mio figlio, e aveva per esso continuo il mare nell’anima “Io sono stanco di tutte quest’ali che battono a tempo di remo, e delle civette che fanno il lamento dei cani quando è vento di luna ai canneti. Io voglio partire, voglio lasciare quest’isola”. Ed essa: “O caro, è tardi: restiamo”. Allora mi misi lentamente a contare i forti riflessi d’acqua marina che l’aria mi portava sugli occhi dal volume dell’alto veliero».

