Concorso “Umberto Giordano”, terzo posto nella sezione cori per la “Marconi” di Cerignola

Un’altra scuola cerignolana ha ottenuto un prestigioso riconoscimento alla XVI edizione del concorso musicale “Umberto Giordano”: si tratta del 2° circolo “Marconi”, che ha ottenuto il terzo posto nella sezione Cori (categoria B). «L’impegno, la passione e la dedizione hanno portato a questo brillante risultato, e siamo orgogliosi di condividere questa gioia con tutti voi. Un sentito ringraziamento al Maestro Maria Grazia Bonavita per la sua guida amorevole e impeccabile, alle docenti Donatella Granato e Arca Cirulli e a tutti i bambini del coro per il lavoro svolto. Marconi in Coro: unisce la musica, l’arte e l’impegno in un’unica armonia», queste le righe apparse sulla pagina social dell’Istituto guidato dalla Dirigente Giuliarosa Trimboli, nel commentare il premio ricevuto dalla giuria esaminatrice.

