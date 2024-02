Continua l’installazione di dossi artificiali sulle strade di Cerignola

Continua in modo capillare l’installazione di nuovi dossi artificiali per il rallentamento di auto in corsa su molte strade della città, percorse spesso da pedoni e densamente frequentate da famiglie e bambini. Partendo dalle istanze dei cittadini pervenute all’assessorato alla Sicurezza, guidato da Teresa Cicolella, insieme con il comando della Polizia Locale, è stato stilato un programma, già iniziato con i primi interventi urgenti, che proseguirà anche nelle prossime settimane. I lavori si sono concentrati durante queste settimane in Via San Ferdinando, Via Maria Santissima Ausiliatrice, Via Monviso, Via D’Emilio, Via Plebiscito, Via Mestre e Via Pirandello.

“Abbiamo stilato un calendario degli interventi sulla base delle criticità segnalate dai cittadini. In molti, infatti, su alcune vie densamente trafficate o ad alto scorrimento, ci segnalano auto a velocità folli, che mettono spesso in pericolo famiglie e bambini, trovandosi nelle vicinanze di piazze e parchi. In questo modo contrastiamo concretamente chi percorre le strade della città in modo sconsiderato, installando dossi omologati per velocità non superiori ai 30 km/h, per una mobilità dolce, sicura e non inquinante. L’invito è di continuare a segnalare, per poter permettere di intervenire in modo tangibile e tempestivo, anche grazie all’ausilio degli agenti della Polizia Locale, che ringrazio”. Dichiara infine l’assessora alla Sicurezza e Viabilità, Teresa Cicolella.

