Coppa Italia di serie C, l’Audace Cerignola di scena a Potenza il 10 agosto

Tramite comunicato ufficiale, la Lega Pro ha reso noto il programma dei primi due turni di coppa Italia di serie C, appuntamenti che apriranno la stagione agonistica 2024/2025. L’Audace Cerignola nel turno preliminare è stata accoppiata al Potenza: la sfida si giocherà in trasferta, sul terreno di gioco del “Viviani”, sabato 10 agosto alle ore 21. In caso di qualificazione, domenica 18 agosto i gialloblù affronterebbero (sempre in trasferta e ancora alle 21) la vincente di Benevento-Taranto. In caso di parità al 90′, si disputeranno i tempi supplementari e, eventualmente, si andrà ai tiri di rigore per determinare le qualificate al turno successivo.