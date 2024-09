Cosimo Dilucia nuovo allenatore della Flv Cerignola

L’Asd FLV Cerignola comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a coach Cosimo Dilucia. Classe 1987, vanta una lunga esperienza anche nei settori giovanili, sia in ambito femminile che maschile. Cosimo è stato un pilastro dell’allora Libera Virtus, avendo ricoperto per numerose stagioni il ruolo di vice allenatore, raggiungendo i traguardi storici della promozione in B2 con annessa coppa Puglia nella stagione 2013/14 e dell’ascesa in B1 nel 2016/17, rispettivamente con i tecnici Drago e Albanese. Dopo una parentesi a Trinitapoli, nella scorsa stagione è tornato nei ranghi della FLV, centrando a maggio 2024 il successo nel campionato di Seconda divisione giovani, vittoria da aggiungere ad altri allori nei tornei giovanili conquistati negli anni precedenti. Adesso una nuova sfida, la prima da head coach con la FLV impegnata nella serie C.

«Non ho avuto esitazioni ad accettare la proposta di una società a cui sono particolarmente legato, perché è mia intenzione riportare entusiasmo e motivazioni ai colori rossogialloblù – afferma Dilucia -. Ci aspetta un campionato ostico e difficile, alle mie ragazze chiedo lavoro, impegno e sudore in ogni allenamento o partita. Ciò che non dovrà mai mancare sarà la lotta su ogni singolo pallone e la determinazione di giocarsela a testa alta contro qualunque avversario. Ai tifosi raccomando di starci vicino e sostenerci negli incontri casalinghi al pala “Tatarella”, forza FLV!».