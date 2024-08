Cuppone-Capomaggio, il Cerignola supera all’inglese il Messina

Due su due per il Cerignola, che liquida al “Monterisi” il Messina per 2-0: una rete per tempo in una sfida nella quale l’Audace ha saputo soffrire e piazzare gli acuti nel momento giusto. Avvio di torneo a gonfie vele per gli ofantini, mai erano a punteggio pieno dopo i primi 180’ di campionato. Tutto come previsto nell’undici scelto da Raffaele, due le novità rispetto al debutto: Visentin in luogo dello squalificato Ligi in difesa, Capomaggio torna al centro della mediana. Modica schiera un 4-3-3, nel quale Anatriello è sostenuto sulle corsie da Petrungaro e Frisenna, in porta esordisce l’ex Krapikas. Nei dieci minuti iniziali, due teneri tentativi di Cuppone da una parte e Ortisi dall’altra. Prima vera chance per i padroni di casa al minuto 13: imbucata di Paolucci per Cuppone, la puntata viene deviata da un difensore e controllata da Krapikas agevolmente. È un vistoso svarione siciliano a provocare il vantaggio ofantino al 20’: su un lancio dalle retrovie, incomprensione totale fra Rizzo e Krapikas con Cuppone che ne approfitta e deposita in fondo alla porta praticamente sguarnita. Terzo centro in due partite per l’attaccante ex Pescara. Centoventi secondi e quasi arriva il bis: stavolta Rizzo si riscatta, immolandosi sulla conclusione a botta sicura e da pochi metri di Paolucci, è solo corner. Brividi sull’incornata di poco a lato di Petrungaro su perfetto cross di Lia, finale di frazione equilibrato e squadre a non concedere grandi opportunità, eccetto per il colpo di testa fuori misura di Salvemini su invito di Cuppone ed una insidiosa mischia su angolo messinese, poco prima del duplice fischio e dell’intervallo.

Bianchini rileva Coccia in avvio di ripresa fra le ‘cicogne’, i peloritani provano ad innestare le marce alte: al 47’ Frisenna di controbalzo, Saracco blocca sicuro. L’Audace lascia fare in apparenza, provando a distendersi appena ne ha modo. Gara che procede a sprazzi, prevalentemente a centrocampo dove si agisce con agonismo: gli uomini di Raffaele trovano una gran verticalizzazione con Cuppone ad esplodere un destro respinto con gran bravura da Krapikas al 56’. C’è Di Dio per Tascone, provvidenziale Gonnelli a chiudere su un cross dalla destra, togliendo la comoda conclusione al neoentrato Luciani. Raffaele vuole altre forze fresche e immette Tentardini e Gagliano rispettivamente per Russo e Salvemini. Il Messina non è domo, così serve un grande intervento di Saracco a deviare in corner il fendente di Salvo (74’). La formazione cerignolana colleziona giri dalla bandierina, il raddoppio giunge grazie a Capomaggio quando il cronometro segna l’80’: il destro schiacciato in area di rigore prende una traiettoria che inganna il portiere giallorosso, archiviando virtualmente la pratica. Attento Saracco su Luciani a preservare lo scarto, Mamona da pochi passi manca la coordinazione per accorciare le distanze in extremis.

Festa alla prima col pubblico amico, per un Cerignola cinico e quadrato, che ritrova Capomaggio goleador e si gode un Cuppone grande opportunista. Con 6 punti in classifica, i gialloblù si preparano ora alla prossima trasferta, domenica 8 settembre per sfidare l’Avellino dell’ex Pazienza e fra le candidate principali alla promozione.

AUDACE CERIGNOLA-MESSINA 2-0

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco; Martinelli, Gonnelli, Visentin; Coccia (46’ Bianchini), Tascone (62’ Di Dio), Capomaggio, Paolucci (82’ Ruggiero), Russo (67’ Tentardini); Cuppone, Salvemini (67’ Gagliano). A disposizione: Greco, Fares, Velasquez, Carnevale, Romano, Lorusso, Iurilli, Ianzano, Carrozza. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

Messina (4-3-3): Krapikas; Lia, Marino, Rizzo, Ortisi (62’ Luciani); Pedicillo, Anzelmo (73’ Petrucci), Garofalo (62’ Salvo); Frisenna (88’ Cominetti), Anatriello, Petrungaro (73’ Mamona). A disposizione: Curtosi, Di Bella, Ndir, Adragna, Mameli, Di Palma, Simonetta. Allenatore: Giacomo Modica.

Reti: 20’ Cuppone, 80’ Capomaggio.

Ammoniti: Gagliano (AC).

Angoli: 7-3. Fuorigioco: 2-1. Recuperi: 1’ pt, 4’ st.

Arbitro: Ubaldi (Roma 1). Assistenti: Decorato (Cosenza)-Tesi (Padova). Quarto ufficiale: Iurino (Venosa).