Cuppone-Salvemini, la coppia che fa già sognare l’Audace Cerignola

Il noto adagio recita “Se il buongiorno si vede dal mattino…”, ecco che per il reparto offensivo dell’Audace Cerignola i riscontri del debutto in campionato offrono prospettive decisamente interessanti. Nel corso del mercato, la batteria di attaccanti è stata completamente rivoluzionata e, specie dopo le sconfitte in coppa Italia a Potenza e nell’amichevole col Pescara, qualcuno iniziava già a storcere il naso, rimpiangendo i partenti. L’eredità lasciata nella scorsa stagione (in regular season) infatti dalla coppia D’Andrea-Malcore ammonta a ventotto centri, suddivisi in quindici per il romano trasferitosi al Catania e tredici per il bomber migrato a Casarano dopo quattro annate di grandi soddisfazioni in terra ofantina. A poche ore dalla trasferta contro la Juventus Next Gen, il ds Di Toro ha battuto il colpo Francesco Salvemini, andando a completare un reparto bisognoso di un centravanti classico come fattezze, ma che sapesse anche legarsi al meglio con il gioco di Raffaele.

Detto, fatto: l’ex Giugliano malgrado appena due allenamenti col gruppo è stato schierato dal 1’ in tandem con Gigi Cuppone e il risultato è stato inequivocabile: nemmeno mezzora di gioco ed entrambi già a segno, con i gialloblù a volare sullo 0-3 temporaneo. La punta nata ad Andria inoltre ha festeggiato il suo cinquantesimo gol fra i professionisti, cui aggiungere un assist proprio per il compagno di reparto. Una intesa subito efficace e di assoluto impatto, con i tifosi a sognare in grande per un duo indubbiamente complementare: Salvemini arretra sin sulla mediana, agevolando il raccordo con i reparti facendo da sponda o smistando verso le corsie; Cuppone invece pronto a scattare in profondità evitando di dare punti di riferimento certi agli avversari, sfruttando le sue doti da velocista.

Contro i bianconeri si sono cercati, trovati e a più riprese, dei loro movimenti hanno beneficiato anche le mezzali e in particolar modo Paolucci, con l’ex Ancona a suggerire il passaggio clou per la rete del raddoppio. Siamo solo all’inizio certo, ma se l’affiatamento prosegue su questi livelli – per i due una esperienza comune di qualche mese a Potenza dal gennaio 2022-, per il Cerignola se ne vedranno delle belle. Una ulteriore nota positiva è che dall’attacco è arrivata anche la quarta firma: Luca Gagliano ha confermato il feeling con il bianconero (dopo il gol in serie A a Buffon con la maglia del Cagliari), non sbagliando dal dischetto nella ripresa.