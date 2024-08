Dal 2 al 7 settembre campagna straordinaria di raccolta del sangue a Cerignola

La ASL Foggia, raccogliendo l’appello lanciato dalla sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, organizza una raccolta straordinaria di sangue presso i centri trasfusionali di Cerignola, San Severo e Manfredonia, in collaborazione con i Sindaci delle tre amministrazioni comunali Francesco Bonito, Lidya Colangelo e Domenico La Marca.

L’iniziativa

Da lunedì 2 a sabato 7 settembre, dalle ore 8,00 alle ore 11,00, presso i centri trasfusionali dei presidi ospedalieri “Tatarella” di Cerignola, “Teresa Masselli Mascia” di San Severo e “San Camillo De Lellis di Manfredonia sarà possibile donare il sangue con accesso libero.

Dove siamo:

Centro Trasfusionale Manfredonia

presso il Presidio Ospedaliero “San Camillo De Lellis”, Via Isonzo 1 – Piano Terra

Contatti: 0884.510244; 510208.

Centro Trasfusionale Cerignola Presso il Presidio Ospedaliero “Giuseppe Tatarella”, Via Trinitapoli – Piano Terra Contatti: 0885.419555.



Centro Trasfusionale San Severo Presso il Presidio Ospedaliero “Masselli Mascia” Via Masselli Mascia – Piano Terra Contatti: 0882.200449; 200324; 0882.200321.



Perché donare

Il sangue e gli emocomponenti sono un’esigenza quotidiana degli ospedali, non solo in caso eventi eccezionali quali terremoti, disastri o incidenti, ma anche e soprattutto nella gestione ordinaria dell’attività sanitaria. La disponibilità di sangue è un patrimonio collettivo a cui ognuno di noi può attingere in caso di necessità e in ogni momento. “Donare il sangue è un gesto di solidarietà e di partecipazione civica – dichiara il direttore Generale della ASL Foggia Antonio Nigri –. Un dovere del singolo e delle istituzioni. E su questo fronte ribadiamo ancor più l’alleanza tra Azienda Sanitaria Locale e amministrazioni comunali per dimostrare l’impegno capillare reciproco nel promuovere la cultura della solidarietà e della donazione”.