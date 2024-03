“Dal Piano Casa alle legge regionale 36/2023”: aula consiliare gremita per le ultime novità

Si è tenuto ieri il convegno sulla nuova legge regionale 36/2023 in materia di ristrutturazione edilizia, organizzato dal Comune di Cerignola, fortemente voluto dall’assessore ai Lavori Pubblici, Michele Lasalvia, e sostenuto dagli Ordini Provinciali degli Architetti, Ingegneri e Geometri. Sono stati proprio gli addetti ai lavori i protagonisti del momento di confronto e formazione, dialogando con l’avv. Stefano Lacatena, consigliere Regionale delegato all’Urbanistica e primo firmatario della nuova legge. È stata l’occasione per approfondire gli aspetti tecnici del testo legislativo, ma anche per studiare l’impatto concreto sul territorio, come ha sottolineato il presidente provinciale dell’Ordine degli Architetti, Arch. Faccilongo, ieri presente in aula.

“Abbiamo dimostrato che il territorio della nostra città è capace di sostenere momenti di confronto di qualità, che possono essere utili a tutti, ingegneri, architetti, aziende e soprattutto i cittadini, coloro che vedono cambiare la loro città, il loro ambiente urbano. Come ha sottolineato il consigliere Lacatena, le città cambiano, ma questa volta cambiano pensando ad un futuro consapevole dell’importanza delle sfide ambientali”. Le parole di Michele Lasalvia, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cerignola. “Una discussione di ampio respiro, con relatori e pubblico che hanno dimostrato grande competenza e sensibilità nel merito di una legge molto particolare, perché ridisegna zone residenziali, commerciali, industriali, mutando difatti il volto delle nostre aree urbane. È stata una sfida vinta, testimoniata dai numeri e dalla qualità del confronto”. Conclude il sindaco Francesco Bonito.