Dalla palestra alle aule di scuola: la Kick Boxing come stile di vita nella tesina di Veronica Anzalotta | Video

Le funzioni educative e formative dello sport in generale, e di alcune discipline in particolare, è cosa nota; ma quanto accaduto nei giorni scorsi durante gli esami di quella che un tempo si chiamava licenza media è stato davvero interessante: Veronica Anzalotta, classe III sezione A, ha deciso di fare della propria passione tema di discussione della sua tesina, durante le prove finali presso l’I.C. Don Bosco-Battisti di Cerignola.

La giovane atleta, infatti, pratica Kick Boxing da circa tre anni, col Maestro Savino Dibisceglia, presso la Fighters Dibisceglia-Colucci, nel centro fantino, e ha partecipato ai Campionati Mondiali di Massa Carrara, in Ottobre 2023, dove si è classificata al 1° posto nella categoria K-1, e al 2° posto sia nella light contact che nella kich light. Ha, inoltre, disputato il titolo italiano lo scorso 9 giugno a Velletri ed ha vinto il titolo di Campionessa Italiana in due categorie: Kich Ligh e ligh Contact.

Come ha raccontato ai nostri microfoni, lo sport per questa giovane atleta rappresenta uno stile di vita ormai imprescindibile: “Ho praticato sport da quando avevo 7 anni, iniziando con la ginnastica artistica per ben 5 anni, però non mi sentivo apprezzata e valorizzata nonostante i mie sforzi. Mi sentivo non a mio agio sempre sotto osservazione per il mio fisico. A malincuore ho lasciato. Durante il periodo Covid ho conosciuto il Maestro Savino Dibisceglia che mi ha chiesto se volevo provare una lezione in palestra. Ho accettato e mi sono sentita a mio agio. La Kich boxing non è affatto uno sport violento anzi è tutt’altro: insegna rispetto per se stessi e per gli altri, serve molto a noi ragazze come auto difesa personale. A me è servito molto, mi ha fatto acquistare quella sicurezza che avevo perso. Il Maestro mi ha aiutato a credere nuovamente in me stessa e a non mollare alle prime difficoltà“.

Grande soddisfazione per il Maestro Savino Dibisceglia: “Il senso dello sport, quello che intendiamo noi come Fighters, è esattamente questo. Sana competizione, rispetto, valorizzazione, salute fisica e mentale. Sono orgoglioso di Veronica e di tutte le atlete e tutti gli atleti che decidono di fare di questo sport uno stile di vita“.