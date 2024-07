D’Antoni e Barile completano il roster della Pallavolo Cerignola

La Mandwinery Pallavolo Cerignola SSD arl è lieta di annunciare l’ingaggio di Jennifer D’Antoni opposta classe 2002, per la prossima stagione agonistica. Con un solido background nei campionati di Serie B1 e B2, Jennifer arriva a Cerignola fresca del recente trionfo nel campionato di B2 con Caltanissetta. Jennifer D’Antoni ha mostrato sin da subito un talento naturale per la pallavolo, distinguendosi per la sua potenza e precisione in attacco. La sua carriera, iniziata nelle categorie giovanili, è rapidamente progredita attraverso le serie B1 e B2, dove ha affinato le sue abilità e guadagnato esperienza preziosa. Il suo recente successo con Caltanissetta, culminato con la vittoria del campionato di B2, testimonia il suo impegno e la sua determinazione nel raggiungere obiettivi importanti.

“L’arrivo di Jennifer D’Antoni è la ciliegina sulla torta di un mercato ambizioso che vuole far sognare una città intera”, ha dichiarato Pierluigi Lapollo, “un’altra giocatrice fresca di promozione ha accettato di venire in B2 per fare bene. Fare pallavolo a Cerignola è diverso, il calore del PalaDileo è un’esperienza di vita da provare e non vedo l’ora che questa squadra ci faccia innamorare di essa. Ringrazio Jennifer per aver scelto di vestire la nostra maglia e difendere i colori della nostra città. Ora tocca ai nostri tifosi far sentire tutto il calore di cui sono capaci. Scaldiamo i motori, stiamo per partire per un lungo viaggio…”. Anche Jennifer D’Antoni ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura: “Sono davvero felice di entrare a far parte della Pallavolo Cerignola. Sono pronta e determinata e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con le mie nuove compagne di squadra e lo staff tecnico. Darò il massimo per contribuire al successo del team. Forza Pantere!”.

L’organico della società fucsia viene completato da Marzia Barile, centrale, classe 1998, proveniente da San Giovanni in Fiore (Cosenza), la quale porta con sé un’esperienza significativa maturata nella Serie C con il Riccione Volley e il Silan Volley, oltre che nella B2 con la Pallavolo Crotone. Barile ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova avventura, dichiarando: “La chiamata è stata inaspettata, ma dopo tante riflessioni, non potevo farmi sfuggire questa opportunità. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, conoscere tutte le mie nuove compagne e il team tecnico. Ad i grandi traguardi. Forza pantere”. Anche Matteo Russo, presidente della Pallavolo Cerignola, ha voluto condividere la sua soddisfazione per l’arrivo della nuova centrale: “Con l’arrivo di Barile completiamo il reparto delle centrali assicurando a Mr Sgarbi un’atleta giovane ma con una buona esperienza nella categoria. Sono rimasto particolarmente colpito dalla sua voglia di far parte della nostra squadra e dalla sua propensione al lavoro in palestra. Sono convinto che sarà una giocatrice utilissima e che darà un grande contributo”. Con l’ingaggio di Marzia Barile, la Pallavolo Cerignola chiude ufficialmente il mercato, pronta a scendere in campo con un team completo e determinato a raggiungere grandi traguardi.