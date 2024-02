Davide Grittani presenta “Il Gregge” domani a Cerignola

Sabato 17 febbraio, presso la libreria “L’Albero dei Fichi”, Davide Grittani presenterà il suo ultimo romanzo: “Il gregge”. Candidato al premio Strega dalla scrittrice Wanda Marasco, lo scrittore pugliese si affaccerà, per la terza volta, alla contesa per il più prestigioso premio letterario nazionale. Con Il Gregge, Grittani propone ai lettori una riflessione sulla deriva etica della politica contemporanea, raccontando la storia di un personaggio che, dall’ex quinta D del liceo Pasolini, ricompare all’improvviso sui manifesti elettorali della città. Il ricongiungimento dei vecchi compagni di classe diventa il pretesto per indagare sulla metamorfosi che da banali cialtroni li ha convertiti in feroci razzisti e per riflettere sulla deriva che ha trasformato un piccolo branco di anarchici in un gregge in transumanza verso l’odio. Costretti a lavorare insieme per accrescere con ogni mezzo possibile la popolarità del candidato sindaco, uno di loro scopre che in realtà, a unirli, è una tragedia. Attraverso il carattere satirico della sua scrittura, Grittani offre non solo un’amara commedia sulle paranoie e le aberrazioni delle campagne elettorali, ma anche un pretesto per conoscere quella «politica dell’ultranulla» che è nata sulle macerie del nostro stesso vuoto valoriale. L’ingresso all’evento (a partire dalle ore 18.30) è libero e aperto a tutti.