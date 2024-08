Debutto affascinante e storico: l’Audace Cerignola sfida in trasferta la Juventus Next Gen

Il terzo campionato consecutivo di serie C dell’Audace Cerignola partirà domani sera, con una sfida inedita e, a suo modo storica: la trasferta sul campo della Juventus Next Gen, a sua volta al debutto nel girone meridionale. La stagione entra pienamente nel vivo, dopo la fase di preparazione fatta di allenamenti e amichevoli, inframezzata dallo sfortunato primo turno di coppa Italia con l’eliminazione per mano del Potenza. L’obiettivo della società guidata dal presidente Nicola Grieco non cambia, i gialloblù si propongono di restare una delle realtà più solide e interessanti della terza serie. Si inizia a fare sul serio con il mercato ancora aperto, una novità rispetto alle più recenti annate: la campagna acquisti però fa intendere le ambizioni delle ‘cicogne’, determinate a garantirsi un posto stabile nella parte sinistra della classifica. Le trattative hanno visto rivoluzionato del tutto il reparto offensivo: alle partenze di Malcore, D’Andrea, Leonetti e Vuthaj, il ds Di Toro ha risposto con gli ingaggi di Cuppone, Gagliano, Jallow e dell’ultimo arrivato Salvemini. Altri innesti di spessore Greco fra i pali, Paolucci per la mediana e la coppia Vono-Di Dio sugli esterni, mentre sono state respinte le sirene per alcuni difensori e soprattutto Capomaggio, in due linee sostanzialmente lasciate immutate. Lo stesso mister Raffaele, nella conferenza stampa di ieri, ha assicurato che l’Audace disputerà un campionato di livello, nella consapevolezza dei propri mezzi e con una identità già tratteggiatasi nel finale dello scorso torneo.

Per la prima di campionato, il tecnico siciliano deve rinunciare allo squalificato Capomaggio e agli infortunati Sainz-Maza (affaticamento) e Jallow (contusione). Nel 3-5-2 ci saranno Saracco fra i pali e il trio Ligi-Gonnelli-Visentin in retroguardia, in mediana Tascone play con Paolucci e Bianchini ai suoi lati mentre Coccia e uno fra Russo e Tentardini agiranno sulle corsie. In avanti, spazio forse dal 1′ a Cuppone e Gagliano: Salvemini è regolarmente fra i convocati ma bisogna vedere se Raffaele lo schiererà fin dall’inizio. A proposito di mercato, ufficiali anche i tesseramenti dei 2005 Raffaele Romano e Francesco Lorusso (il primo difensore, il secondo attaccante), provenienti rispettivamente dal Frosinone e dal Napoli ed entrambi legatisi agli ofantini con un contratto triennale.

Alla settima presenza in serie C, la Juventus Next Gen si metterà alla prova nell’ostico e agguerrito girone C, sulla scorta di un cammino protrattosi sino ai quarti di finale playoff, ed una eliminazione arrivata con due pareggi con la Carrarese, poi salita in cadetteria. La squadra è stata affidata a Paolo Montero, promosso dalla Primavera, in sostituzione di Brambilla passato al Foggia. La mission prosegue nella valorizzazione di giovani assai dotati e interessanti – di cui il più recente Mbangula è uno dei tanti esempi -, sostenuti da alcune chiocce come l’attaccante Guerra (ex Feralpisalò), i difensori Poli e Scaglia. Da tenere sott’occhio alcuni elementi, fra cui Muharemovic, Pedro Felipe, Stivanello, Anghelè, Adzic e Papadopoulos, appena giunto in prestito dal Genoa. Il modulo proposto dovrebbe essere un 3-4-1-2.

Ovviamente si tratta del primo precedente fra le due formazioni: calcio d’inizio allo stadio “Pozzo-Lamarmora” di Biella alle ore 20.45, con la direzione arbitrale affidata al sig. Ursini, della sezione di Pescara. Da segnalare che la tifoseria organizzata gialloblù diserterà l’incontro, per protesta contro l’inserimento delle seconde squadre professionistiche, come evidenziato in una nota degli Ultras 1984.