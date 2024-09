Dercole: «Che fine ha fatto la pista ciclabile di viale Sant’Antonio?»

«Il 23 ottobre 2023 iniziarono i lavori per la pista ciclabile in Viale S. Antonio. La ditta Prodon si aggiudicò i lavori per un importo di 850.000 Euro. L’Amministrazione Comunale, al gran completo, disse alla città che nel giro di 180 giorni l’intervento sarebbe stato realizzato. Da quel 23 ottobre 2023 sono trascorsi ormai quasi 365 giorni. Che fine ha fatto la pista ciclabile? La ditta Pradon (molto vicina ad assessore e consigliere comunale), è stata pagata per l’intero importo pur non realizzando il progetto per il quale ha vinto una gara di appalto? Ho provveduto a depositare un esposto per capire cosa è successo e che fine abbiano fatto tutti quei soldi pubblici. Sindaco Bonito, dopo che provvederà a scrivermi l’ennesima querela per questo post, provi a capire cosa sia successo. Perché la questione è molto grave!». Così il coordinatore cittadino di Forza Italia, Carlo Dercole, in una nota stampa giunta in redazione.