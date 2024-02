Di Toro sul mercato del Cerignola: «Centrati gli obiettivi, il percorso di crescita continua»

Intervenuto questa mattina in conferenza stampa, il direttore sportivo dell’Audace Cerignola Elio Di Toro ha espresso il bilancio sul mercato di gennaio, soffermandosi anche su altri temi. A partire dal giudizio sulle entrate della finestra invernale: «Abbiamo centrato in linea di massima quelli che erano i nostri obiettivi, negli ultimi giorni abbiamo fatto un altro sforzo per acquisire un ulteriore portiere visti gli infortuni a Krapikas e Fares. É mancato il colpo finale, ma questo non per nostra responsabilità, a causa di un errore di un’altra società. Trovato l’accordo con Asencio si è liberato Neglia, purtroppo nella documentazione è stato commesso un errore da parte loro e non si è potuto procedere entro i tempi stabiliti alla trasmissione della stessa non perché in ritardo, ma perché non si è voluta sistemare la mancanza. A chi si chiede come mai siamo arrivati negli ultimi giorni, la richiesta rispetto ad inizio mese era nettamente inferiore, ed io ho il dovere di far quadrare i bilanci. Abbiamo preso un giovane interessante come Lombardi, ricercando elementi che possano rivelarsi validi come Bianchini, fermo restando di essere fiduciosi sull’organico già a disposizione». Sulla cessione di D’Ausilio, l’uomo mercato gialloblù dice: «La telenovela su di lui è iniziata dopo Natale, se fosse arrivata una offerta congrua la cosa di poteva fare. Lo avevamo poi tolto dal mercato perché non c’erano le condizioni per una partenza, il ragazzo in seguito ha espresso la volontà di cambiare aria. Si è trattato di una sua scelta, nessuno va trattenuto controvoglia. Ha deciso di sposare il progetto di un’altra società, ci siamo confrontati in dirigenza e abbiamo dato il via libera». Sulle altre trattative, Di Toro racconta che «Silipo è un valore per il Monterosi e la sua valutazione l’abbiamo ritenuta alta, anche se il presidente ha fatto uno sforzo enorme per poterlo prendere. C’è stato l’accordo con i laziali, ma è saltato tutto per la decisione dei suoi agenti. C’era necessità di sfoltire, specie per quei ragazzi giovani dato che non abbiamo più proseguito sul fronte del minutaggio. Se ci sarà qualche opportunità fra gli svincolati vedremo, purché ne valga davvero la pena».

Riguardo alle critiche frequenti nelle ultime settimane su allenatore e squadra, Di Toro condivide sul ritrovare un giusto equilibrio di giudizi: «L’orgoglio che Cerignola ha è bellissimo, così come il rapporto fra tifoseria, squadra e società – afferma -. Va difeso il patrimonio costruito negli anni, non ci si deve mai scordare da dove si arriva. Vogliamo arrivare anche il più lontano possibile, ma ciò va di pari passo con il tempo e con un percorso ben definito, a fine anno tireremo le somme. La squadra ha bisogno di tutti, non servono i mugugni, è il momento di stare tutti uniti». Un passaggio anche sul tecnico Tisci: «É appena al secondo vero anno da primo allenatore, sapevamo andasse sostenuto e in questi mesi ci sono stati già dei miglioramenti. Commette degli errori come chiunque, anche gli attaccanti e i portieri lo fanno. Dobbiamo creare una mentalità diversa anche all’interno delle partite, c’è da crescere tutti e orienteremo i nostri sforzi a questo».

Sul ko pesante in casa della capolista Juve Stabia: «è stato netto e meritato, mi fa rabbia perché c’è da ammettere che siamo mancati come atteggiamento e mentalità. Si può perdere, ma con il sangue agli occhi: l’Audace costruita in questi anni ha fatto del sudore, del sacrificio, della determinazione i suoi marchi di fabbrica. Quando ciò non avviene, non va bene e su tale aspetto si deve migliorare tutti. La squadra ha dimostrato di avere dei valori, anche se a fasi alterne, tuttavia siamo in linea con gli obiettivi. Siamo arrabbiati perché potevamo avere qualche punto in più, d’altronde ogni stagione non è mai uguale alla precedente. Il percorso intrapreso guarda già al futuro, il presidente sa cosa vuole».