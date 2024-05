Dieci ragazzi del Liceo “Einstein” di Cerignola in barca a vela sulla rotta del ‘viaggio di Pitagora’

Un’esperienza memorabile si è vissuta a Crotone per i 10 ragazzi e ragazze del Liceo Scientifico Einstein, indirizzo sportivo di Cerignola, coinvolti nel Progetto Game In Capitanata patrocinato come capofila dalla Provincia di Foggia nell’ambito del Programma nazionale Game UPI. Il presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, afferma con orgoglio che questo progetto ha portato la provincia ad emergere a livello nazionale, insieme ad altre 19 Province, promuovendo lo sport come strumento di inclusione, integrazione sociale e promozione di uno stile di vita sano. Il 27 maggio si sono conclusi con successo i giochi interprovinciali dell’Area Sud di Game UPI, ospitati dalla Provincia di Crotone. I dieci atleti del Liceo di Cerignola hanno vissuto un viaggio emozionante, seguendo la rotta del “Viaggio di Pitagora”, navigando per 12 ore in barca a vela da Policoro fino a Crotone. Uniti alle delegazioni di altre sette Province, quali Crotone, Taranto, Lecce e altre, hanno partecipato ai Giochi interprovinciali dell’Antica Magna Grecia-Area Sud.

La vivace cerimonia di apertura dei Giochi ha visto l’accensione del tedoforo, il giuramento degli atleti e dei giudici, accompagnati da spettacoli artistici e musicali. Le competizioni atletiche, il salto in lungo, il lancio del peso e i tornei di beach volley e beach soccer, insieme alle attività di orienteering nel centro storico di Crotone, hanno animato i tre giorni di eventi. I risultati ottenuti dai ragazzi e dalle ragazze della delegazione di Cerignola sono stati brillanti, testimonianza del loro impegno e della determinazione nello sport. Tra i partner del Progetto Game in Capitanata si annoverano Upi Puglia, Ifun, Ancl e l’Istituto Alberghiero Mattei di Vieste.