“Divertissment” di Rocco Papaleo si aggiunge alla stagione del teatro “Mercadante”

Il cartellone della stagione del Teatro Mercadante di Cerignola si arricchisce sempre più con lo spettacolo “Divertissment” del grande e poliedrico artista Rocco Papaleo. Lo spettacolo, in scena domenica 12 maggio alle ore 18.30 presso “Roma Teatro Cinema e…”, si manifesta come un diario che raccoglie pensieri di giorni differenti da sfogliare a caso. Brevi annotazioni, rime lasciate a metà, parole che cercavano una musica, storielle divertenti che l’attore lucano si diverte a raccontare e a cantare. Un divertente e imperdibile esercizio di stile teatrale.

Lo spettacolo di Papaleo entra con orgoglio nel cartellone della stagione, sostituendo “Il vedovo allegro” di e con Carlo Buccirosso, del quale si ufficializza l’annullamento dal cartellone, annullamento di cui il Teatro Mercadante è assolutamente estraneo, ma che si associa esclusivamente ad una arbitraria decisione della Produzione “Ente Teatro Cronaca”. E’ bene ricordare che, solo a poche ore dallo spettacolo di Buccirosso dello scorso 8 febbraio, era stata la stessa società di produzione dello spettacolo, a comunicare, in maniera “bizzarra”, l’annullamento dello stesso, prima con un documento in cui si attestava il precario stato di salute di Carlo Buccirosso e poi – dopo la smentita dell’attore stesso –con un documento in cui si faceva riferimento a presunti problemi tecnici e organizzativi. Il Teatro Mercadante, rappresentato dall’Amministrazione comunale e dal direttore artistico Savino Zaba, hanno avviato un’azione nei confronti delle figure coinvolte, a tutela della credibilità propria e di quella della stagione teatrale.

Si ribadisce che gli abbonati e i possessori dei biglietti dello spettacolo “Il vedovo allegro” potranno utilizzare lo stesso tagliando per lo spettacolo di Rocco Papaleo o usufruire del rimborso, entro e non oltre il 2 aprile 2024. I rimborsi dei ratei abbonamento e dei biglietti venduti al botteghino a richiesta degli interessati saranno effettuati c/o la Biblioteca Comunale al primo piano del Palazzo di Città, Piazza della Repubblica, nei giorni 7-14-15-21-28 Marzo e il 2 aprile dalle ore 16,30 alle ore 19,30. Numero di telefono per comunicazioni 338/4716644. Per chi invece ha acquistato on line riceverà mail da Vivaticket con le indicazioni per procedere con annullamento e rimborso. Per chi ha acquistato nei punti vendita Vivaticket dovrà recarsi nel punto vendita dove ha effettuato l’acquisto, portare il titolo e richiedere rimborso