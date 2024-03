Domani a Cerignola convegno sulle ultime novità del “Piano Casa”

Dal Piano Casa alla Legge Regionale n. 36/2023: è questo il titolo del convegno previsto per martedì, 5 marzo, alle ore 16, nella sala consiliare di Palazzo di Città a Cerignola. L’evento, organizzato dal Comune di Cerignola, patrocinato dalla Regione Puglia e promosso dagli ordini professionali degli architetti, ingegneri e geometri della provincia di Foggia, nasce dall’esigenza di comprendere e comunicare le novità della Disciplina Regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, in sostituzione del Piano Casa regionale. Al convegno parteciperanno, oltre ai rappresentanti dell’amministrazione Comunale, il sindaco, Francesco Bonito e l’assessore ai Lavori Pubblici, Michele Lasalvia, per i saluti istituzionali, anche il presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia, Arch. Francesco Faccilongo, l’Ing. Stefano Torraco, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia; per il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati parteciperanno il Geom. Antonio Troisi e il Geom. Cosimo De Troia.

A relazionare sul tema sarà il consigliere Regionale delegato all’Urbanistica, Stefano Lacatena, preceduto da una breve introduzione sulle novità introdotte dalla nuova legge, tenuta dall’Arch. Michele Prencipe, dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cerignola e l’Arch. Paolo Lops, delegato ANCE Foggia all’Edilizia e Territorio. Modereranno l’evento gli architetti Tiziano Bibbò e Mauro Mennitti, segretario e tesoriere dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia. L’evento è accreditato con rilascio di CFP per architetti, ingegneri e geometri. Sarà possibile registrare la propria presenza a partire dalle ore 15:30 in aula consiliare. Al termine dell’evento, alle ore 19, è previsto un breve rinfresco offerto dall’Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore “Giuseppe Pavoncelli”.