Domani a Cerignola un evento per discutere di giustizia riparativa

Il 26 settembre 2024, presso il Teatro Roma, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, si terrà l’evento “RIPARAZIONI: Comunità e giustizia, politiche e azioni in favore del benessere sociale”, un incontro di grande importanza per la comunità e per il territorio, con il patrocinio dell’assessorato regionale al Welfare e l’Ambito Territoriale di Cerignola. L’evento si inserisce nell’articolato progetto “Ripartiamo INSIEME 2 Azioni in favore delle vittime di reato e qualificazione dei servizi”, cofinanziato da Cassa delle Ammende e realizzato dall’Ambito territoriale di Cerignola, sotto la gestione della Cooperativa Sociale C.R.I.S.I. a.r.l. onlus di Bari, ente capofila della rete nata con la Cooperativa Sociale Altereco e la Cooperativa Sociale Pietra di Scarto. L’obiettivo del progetto è fornire alle vittime di reato informazioni corrette e puntuali sulla tutela dei propri interessi, prima, durante e dopo il procedimento penale, al fine di evitare il rischio di vittimizzazione secondaria. Inoltre, si propone di offrire supporto emotivo e psicologico qualificato.

L’evento “RIPARAZIONI” nasce dalla lunga esperienza della Cooperativa CRISI nel campo della Giustizia Riparativa, ambito in cui opera da oltre trent’anni, e rappresenta un importante momento di confronto per le Istituzioni, il mondo accademico e la società civile sul tema della riparazione e del sostegno alle vittime. Questo appuntamento si propone di essere un contenitore di riflessioni ed esperienze, un’occasione per testimoniare, ispirare e promuovere un dialogo costruttivo sui valori fondanti della tutela dei diritti fondamentali dell’uomo. Valori che si esprimono attraverso la Giustizia Riparativa ma che attraversano trasversalmente molti altri ambiti, come la responsabilità, la cura dell’altro, l’interdipendenza, il potere del dialogo e la costruzione di una giustizia giusta, specialmente per le vittime di reato.