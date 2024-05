Domani pomeriggio in Duomo a Cerignola i funerali dell’ing. Ambrogio Giordano

Lutto per il Polo di Ricerca e Studi Universitari ERSAF di Cerignola, a causa della scomparsa in un incidente stradale dell’ing. Ambrogio Giordano, nella giornata di sabato 19 maggio mentre era intento a raggiungere il suo posto di lavoro a Trani: lo schianto è avvenuto sulla strada statale 16 all’altezza di San Ferdinando di Puglia, inutili i soccorsi che hanno potuto solamente constatare il decesso. Il Coordinatore nazionale dei Poli ERSAF, dott. Michele Monaco, ricorda la figura di Ambrogio Giordano come un cerignolano illustre, dapprima impegnato come imprenditore nella nostra città. Famose le sue attività imprenditoriali: ricordiamo il frantoio oleario, la gioielleria, l’azienda di vendita di mobili e di commercializzazione di informatica; successivamente si è fatto spazio al di fuori delle mura cittadine per la sua competenza nel campo dell’ingegneria ambientale, svolta sia come attività professionale sia alle dipendenze dell’azienda partecipata del comune di Foggia A.M.I.C.A. e successivamente come Amministratore Unico di AMIU S.p.A. (Azienda di gestione ambientale del Comune di Trani).

Lo ricorderemo come una persona giusta, un alacre lavoratore che ha sempre anteposto il bene comune, la rettitudine e l’etica lavorativa alle logiche personalistiche. Ambrogio Giordano era e sarà un esempio per tutti noi. Innamorato degli studi, nella sua vita ha fatto incetta di titoli accademici che spaziano dalla Sociologia, alla Criminologia e naturalmente l’Ingegneria Civile ed Ambientale, l’ultima sua laurea magistrale nel 2013 in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale. Indubbiamente siamo rimasti orfani di un uomo di grande cultura, innumerevoli le sue competenze organizzative e tecniche, competenze acquisite ed ampiamente dimostrate sul campo nelle sue attività e nella vita professionale. Doveroso per il nostro centro ricordare un grande collaboratore nonchè una persona sempre disponibile e corretta: non ci resta che associarci al cordoglio che ha colpito la famiglia Giordano ed essere vicini alla moglie Rossella, ai figli ed al fratello Gianluigi; abbiamo perso una persona cara, ma non perderemo il suo sorriso, la sua bontà e soprattutto il suo esempio di vita che resterà ad imperitura memoria come si deve ai grandi uomini. I funerali si terranno domani, mercoledì 22 maggio alle ore 16, al Duomo di Cerignola.