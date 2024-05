Domenica 2 giugno a Cerignola la celebrazione del Corpus Domini

La celebrazione del CORPUS DOMINI quest’anno ricorre domenica, 2 giugno 2024. A Cerignola, alle ore 18,30, in Duomo inizierà la Santa Messa solenne presieduta dal Vescovo Mons. Fabio Ciollaro. Subito dopo, alle ore 19,30, si snoderà la Processione Eucaristica che, partendo da piazza Duomo, quest’anno raggiungerà la chiesa dell’Addolorata, percorrendo le seguenti vie: corso Garibaldi, via Pasquale Fornari, via San Leonardo, via Galilei, viale XXIV Maggio, largo Addolorata. Per la religione cattolica la Processione del Corpus Domini è, senza confronti, quella più importante. In tutte le altre, infatti, si reca soltanto un’immagine o un simulacro. In questa, invece, si onora il SS. Sacramento in cui la fede riconosce la presenza viva del Signore, secondo le sue stesse parole: “Questo è il mio Corpo”.

Per tale motivo alla Processione del Corpus Domini partecipano tutte le parrocchie della città con i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione, i gruppi degli Scout, gli ammalati dell’UNITALSI, le varie associazioni ecclesiali, le Confraternite al completo, le suore, i ministranti e tutti i sacerdoti insieme al Vescovo che regge l’Ostensorio. Sono invitate in veste ufficiale le Autorità civili e militari. Per amore della Terra Santa, le aste del baldacchino, sotto cui incede il Santissimo, sono portate dai cavalieri del Santo Sepolcro. Partecipare alla processione del Corpus Domini è espressione di fede, ma è anche impegno di onestà e di solidarietà. Camminiamo con Cristo lungo le strade di Cerignola, ma impegniamoci per il bene e la legalità in questa nostra città, di cui alcuni sfigurano il nome. Quando la fede è sincera spinge ad agire in modo coerente.