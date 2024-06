Domenica 23 giugno Solennità dei Sacri Cuori a Cerignola

Si avvicina la Solennità dei Sacri Cuori, a cura della parrocchia omonima nella città di Cerignola. Dal 14 giugno è in corso la novena in preparazione alla festa, che durerà fino al giorno 22. Da domani, giovedì 20, inizierà il triduo: alle 19 messa presieduta da don Carmine Ladogana, a seguire conferenza sul tema “La Speranza non delude” (Rm 5,5). In cammino verso il Giubileo 2025. Venerdì 21 giugno raccolta di beni alimentari per le famiglie bisognose della parrocchia, alle 18.30 adorazione eucaristica e alle 20 confessioni. Sabato 22 alle 19.30 novena e messa, con affidamento ai Sacri Cuori dei bambini e delle famiglie della parrocchia. A partire dalle 20.30, sagra nel cortile dell’oratorio con prodotti tipici e food, intrattenimento musicale a cura del gruppo “Amici della Musica” e dj set Ciro. Domenica 23 la data principale, con la Solennità dei Sacri Cuori: messe alle ore 8.30, 11 e 19.30, quest’ultima nel cortile dell’oratorio presieduta dal Vescovo di Cerignola, S. E. Mons. Fabio Ciollaro. A seguire, la processione delle due statue per le vie del quartiere; le celebrazioni termineranno lunedì 24, con una messa di ringraziamento.