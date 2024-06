Dopo aver ottenuto la disponibilità di Sua Ecc. Rev.ma Mons. Fabio Ciollaro, vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano, e del diretto interessato, la Conferenza Episcopale Pugliese, riunita in assemblea ordinaria lo scorso 4 giugno a Conversano (Ba), ha designato don Pasquale Cotugno nuovo “Delegato Regionale per la Caritas”. Don Pasquale, 50 anni, nato a Cerignola, è presbitero dal 13 aprile 2002. Direttore Caritas dal 2001 al 2009, è stato responsabile dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro, referente del presidio locale di “Libera. Nomi e numeri contro le mafie” per diversi anni, e dal 2019 dirige la Caritas Diocesana. Attento da sempre alle diverse forme di povertà e di esclusione sociale, dalle materiali alle educative, ha promosso progettualità tese al recupero e all’integrazione di bambini e adolescenti attraverso la creazione di centri educativi. Ha, inoltre, contrastato il caporalato e si è reso vicino a temi come la giustizia e il mondo carcerario. Da storico obiettore di coscienza, ha promosso i valori della pace e della nonviolenza tra i giovani con percorsi di formazione e progetti di servizio civile.

“Sono grato ai Vescovi pugliesi – ha dichiarato don Pasquale – per la fiducia, nonché ai direttori della Caritas di Puglia per la stima. In comunione con tutti loro, porteremo avanti lo stile e la progettualità del nostro cammino regionale. Per questo ringrazio don Alessandro Mayer, attualmente direttore della Caritas diocesana di Oria, che mi ha preceduto in questo incarico, per la fiducia mostrata nei miei confronti affidandomi, durante il suo mandato, l’oneroso impegno regionale di accompagnare le diocesi pugliesi nell’ambito della formazione. Insieme a tutti i direttori, e secondo gli orientamenti indicati da Caritas Italiana, individueremo, attraverso il nascente Osservatorio delle Povertà e delle Risorse, nuove frontiere che ci vedranno impegnati sempre in prima linea”. Buon cammino e buon lavoro!