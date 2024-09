Dopo la bella prova a Catania, il Cerignola ospita una Casertana in salute

Il primo trittico di incontri ravvicinati si conclude per l’Audace Cerignola con la sfida casalinga contro la Casertana, nel quadro della settima giornata del girone C di serie C. I ragazzi di Giuseppe Raffaele, mercoledì nel turno infrasettimanale, hanno portato via un punto di gran prestigio da Catania, pareggiando per 0-0. Una prova di maturità superata per i gialloblù, che specie nel secondo tempo hanno detenuto in mano a lungo il pallino del gioco, esibendo una personalità importante. Nonostante l’attacco sia rimasto a secco per la seconda gara di fila, si sta cercando di trovare l’assetto giusto per ovviare alla pesante assenza di Cuppone. Il dato positivo maggiore è arrivato dalla difesa, solida e attenta anche nella serata in terra etnea, confermando meccanismi e applicazione di squadra, concedendo non molte opportunità ad una delle corazzate del torneo. Il Cerignola ha conservato l’imbattibilità esterna, ora l’ambizione è tornare al successo sul campo amico, cancellando ulteriormente il primo ko stagionale arrivato quasi una settimana fa per mano del Potenza. «Si chiude una settimana intensa, in questo momento giocare così spesso richiede un grande sforzo – ha detto Raffaele in conferenza stampa – sia a livello fisico che mentale. Cercheremo di mettere in campo un undici che oltre ad essere determinato a vincere la partita abbia anche una buona gamba, valuterò fino all’ultimo per decidere chi schierare. Da parte nostra la volontà è trovare un’altra prestazione di livello, per continuare il nostro percorso».

Il tecnico delle ‘cicogne’ cercherà di ruotare alcuni degli effettivi in relazione allo stato fisico e di come si vorrà impostare il match: la difesa potrebbe essere confermata, anche in virtù della buona prestazione di Velasquez al debutto dal 1′ con i siciliani. Da scegliere il partner d’attacco di Salvemini, in un ventaglio di opzioni che comprende sia una mezzapunta che l’impiego di Gagliano. In mediana, forse un po’ di riposo per uno fra Coccia e Russo, possibile anche il ritorno dal 1′ di Sainz-Maza.

Sono 7 i punti accumulati dalla Casertana, reduce dall’aver festeggiato martedì la prima vittoria stagionale, superando 2-0 il Taranto. A completare il bilancio, ci sono quattro pareggi ed una sola sconfitta, alla seconda giornata contro la Juventus Next Gen. I ‘falchetti’ sono allenati da Manuel Iori e, in sede di mercato, hanno modificato un bel po’ l’organico. Fra gli arrivi più di spessore, ci sono: il portiere Zanellati, i difensori Kontek e Gatti, i centrocampisti Proia e Collodel, Asencio e Bakayoko in avanti. Damian, Deli e Carretta – quest’ultimo con due reti miglior marcatore – i principali confermati fra i rossoblù, in serie utile da quattro turni e che dovrebbero schierarsi con un 4-2-3-1: Asencio di punta, fra l’altro tornato al gol nel match contro gli jonici.

Nell’ultimo precedente al “Monterisi”, il 29 ottobre 2023 (anche allora curiosamente a chiusura di un tris di impegni) vinse la Casertana 2-4, reti ofantine siglate da Rizzo e D’Andrea. Calcio d’inizio alle ore 20.45, con la direzione arbitrale affidata al sig. Calzavara, della sezione di Varese.