Due nuovi eventi di Giuseppe Amorese tra Roma e Pesaro

A distanza di poche settimane, due eventi che vedono protagonista l’arte di Giuseppe Amorese. Una performance Art a Roma Venerdì 14 Giugno e una mostra collettiva a Pesaro Sabato 6 Luglio 2024. Una performance art dell’artista Giuseppe Amorese in via Margutta Roma, in occasione del prestigioso evento ModArt Premio Margutta. Evento ideato da Giovanni Morabito, presidente onorario il premio Oscar Gabriele Salvatores. Durante l’evento, Giuseppe Amorese con altri artisti, interverrà disegnando dal vivo una propria opera su tela. ModArt Premio Margutta un evento che si svolge ogni anno nel centro di Roma dedicato alla cultura, spettacolo, moda e arte. Numerose le personalità che sono state premiate negli anni: Dario Fo, Fiorello, Claudio Santamaria, Versace, Marco Travaglio, Lino Banfi e molti altri…Dopo tre settimane dall’evento romano, le opere di Giuseppe Amorese saranno esposte presso la galleria IAT di Pesaro in una mostra collettiva. L’artista presenterà alcune sue opere pittoriche di diverse dimensioni e su diversi supporti. La mostra sarà inaugurata Sabato 6 Luglio 2024 galleria IAT di Pesaro a cura della galleria monogramma di Roma.

ModArt Premio Margutta Roma

Ingresso su invito

Mostra collettiva Galleria IAT Pesaro

Ingresso libero

Giuseppe Amorese

www.giuseppeamorese.com