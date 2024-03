Dura sconfitta ad Altamura per la Mandwinery Pallavolo Cerignola

Brutta sconfitta per le Pantere della Mandwinery Pallavolo Cerignola che, ieri sera, nella gremita “Cupola” di Altamura, hanno trovato l’ennesima sconfitta in trasferta di questa stagione. Un 3-0 senza appello, contro una Panbiscò Altamura determinata e grintosa che meritato l’intera posta in palio e, soprattutto, merita l’attuale posizione in classifica. Senza l’apporto di Martinelli, per un piccolo infortunio alla mano, le Fucsia hanno subìto l’impeto delle locali sin dalle prime battute di gioco, non riuscendo quasi mai a reagire in maniera decisiva. Con questa sconfitta, l’ottava in campionato, le Pantere scendono al sesto posto in classifica a quota 30 punti, superate ieri dalla Faam Matese e vedono il secondo posto ormai lontano otto lunghezze, e occupato proprio da Altamura. Adesso il ritorno in palestra per lavorare e preparare al meglio la gara interna di sabato con Monopoli.