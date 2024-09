Eleonora Puro raddoppia: regista e capitano della Flv Cerignola

La Flv Cerignola riparte da uno dei suoi punti fermi, una giocatrice partita dal vivaio e ormai da dieci anni a difesa di un’unica bandiera. Eleonora Puro sarà la palleggiatrice della formazione ofantina, in questa stagione con un altro e prestigioso incarico, perché ricoprirà anche il ruolo di capitano. Classe 2002, nonostante la giovane età è una delle veterane del gruppo, avendo accumulato sostanziale esperienza in serie B nelle annate precedenti. Un’atleta di temperamento, che dà l’esempio alle compagne più giovani e sempre incline a dispensare loro consigli: a lei il compito di orchestrare il gioco delle rossogialloblù.

«Coach Dilucia mi ha guidato nei miei esordi nelle categorie under e alle prime apparizioni in prima squadra, è un piacere ritrovarlo da primo allenatore e affrontare insieme una nuova avventura. Essere capitano è una bella responsabilità – afferma Eleonora – ma non cambierà il modo di pormi nelle dinamiche di squadra. Anzi, sarò ancor più di incoraggiamento, fornendo stimoli e passione del rappresentare e difendere il nome della nostra società. Daremo il massimo, ci impegneremo sempre per crescere tutte insieme, lavorando sodo quotidianamente. Ai tifosi dico che abbiamo bisogno di tutto il loro calore, ci vediamo presto al pala “Tatarella” e forza FLV».