Elezioni europee, a Cerignola attivo il servizio di trasporto gratuito per anziani e disabili

In occasione delle Elezioni Europee 2024, il Comune di Cerignola comunica che è attivo il servizio di trasporto gratuito dedicato agli anziani e alle persone con disabilità, per facilitare il loro accesso ai seggi elettorali. Il servizio sarà disponibile nei seguenti orari:

Sabato: dalle 15:00 alle 20:00

Domenica: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00

Per prenotare il servizio, i cittadini possono contattare il numero 377 0850505 oppure rivolgersi direttamente all’ufficio elettorale del Comune di Cerignola. L’assessora alle Politiche Sociali, Maria Dibisceglia, ha dichiarato: “Il diritto di voto è un diritto fondamentale che consente ad ognuno di noi di decidere del nostro futuro. Non possiamo permettere che le difficoltà logistiche impediscano alle persone con disabilità o agli anziani di esercitare questo diritto”. “In un’epoca in cui la partecipazione democratica è più importante che mai”, ha proseguito l’assessora Dibisceglia, “è fondamentale che tutti abbiano la possibilità di far sentire la propria voce. Il nostro obiettivo è rimuovere ogni barriera che possa ostacolare questo processo”. Il Comune di Cerignola invita tutti i cittadini aventi diritto a usufruire di questo servizio e a partecipare attivamente alle Elezioni Europee 2024.