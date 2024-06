Elezioni europee, a Cerignola meno di uno su quattro è andato al voto

Magrissimo bottino per l’affluenza delle elezioni europee a Cerignola: il dato finale si è attestato al 22,97% degli aventi diritto, pari a 10379 votanti sui 45176 iscritti. Alla consultazione di cinque anni fa (svoltasi in un’unica giornata), l’affluenza fu invece del 31,04%. Per quanto riguarda le liste, Fratelli d’Italia conquista di misura il primo gradino con il 30,86% (3091 voti) sopravanzando il Partito Democratico arrivato fino al 30,40% (3045 preferenze). Terza lista il Movimento 5 Stelle, che ha totalizzato il 16,90% e 1693 voti. Il più suffragato è stato il candidato del Pd e già sindaco di Bari Antonio Decaro, il cui nome è stato indicato 2254 volte: a seguire la presidente del Consiglio Giorgia Meloni (1685 voti) e l’altro esponente di FdI Francesco Ventola, con 766 preferenze. L’unico candidato cerignolano, il dottore veterinario Michele Buttiglione, totalizza 102 voti nella lista Partito Animalista-Italexit per l’Italia.