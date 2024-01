Emergenza rapine a Cerignola: ieri un altro colpo

Ancora una rapina in un esercizio commerciale della città: è avvenuto ieri sera, quando in un negozio di ottica è entrato un uomo con il volto coperto e armato di pistola. Fattosi consegnare l’incasso (in via di quantificazione), è fuggito senza lasciare traccia. Sull’accaduto indagano i carabinieri, i quali attraverso le immagini di videosorveglianze e le testimonianze dei gestori cercano di risalire al responsabile. Negli ultimi giorni si assiste ad una escalation di tali episodi criminosi: lunedì scorso la rapina ad una tabaccheria di via Puglie, sabato sera invece due colpi ravvicinati a negozi di articoli per la casa. Ai quali vanno aggiunti gli assalti alle aree di servizio poste nell’agro cerignolano sulle arterie autostradali. Va stabilito inoltre se si tratta di autori unici, oppure se siano presenti più bande che stanno mettendo a serio rischio la sicurezza di lavoratori e attività.