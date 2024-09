Ennesimo furto al bene confiscato “Terra Aut” gestito dalla Cooperativa Altereco a Cerignola

L’amministrazione comunale esprime solidarietà alla Cooperativa sociale Altereco per il furto subito all’interno dei campi del bene confiscato alla mafia TERRA AUT. I malviventi hanno vandalizzato l’uliveto ed hanno portato via grandi quantitativi di olive “Belle di Cerignola”. “Non si tratta del primo furto nè del primo atto intimidatorio ai danni della cooperativa. A Vincenzo, a Dora, la nostra solidarietà, la nostra vicinanza ma soprattutto tutto il supporto necessario per continuare ad alimentare speranze di riscatto della nostra terra. A Cerignola non c’è spazio per le intimidazioni”, il commento del sindaco Francesco Bonito.