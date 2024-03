eSerieC, per la prima volta c’è l’Audace Cerignola

Ci sarà, per la prima volta nella sua storia, anche il Team Esports S. S. Audace Cerignola a partecipare alla eSerieC 2023 . Torna il campionato di calcio virtuale della Lega Pro, organizzato anche per questa edizione da WeArena Entertainment S.p.a., realtà leader nei parchi di intrattenimento digitale e sempre riferimento nazionale per l’organizzazione di competizioni e-sportive inerenti al mondo del calcio tradizionale. Numerosi saranno i club aderenti che si daranno battaglia con i propri team e-sportivi per strappare dalle mani il titolo di Campioni in carica al Catanzaro, vincitore della eSerieC 2023. Dopo le selezioni effettuate, nelle passate settimane, si è addivenuti alla composizione del primo Team Esports Audace Cerignola su impulso della responsabile marketing Avv. Valentina Vasciaveo e del responsabile comunicazione Francesco Zagaria.

L’obiettivo del Progetto Esports di Lega Pro è quello di accrescere il coinvolgimento della community giovane del territorio attraverso l’attrattiva del calcio virtuale. L’iniziativa vuole avvicinare sempre più le nuove generazioni al mondo Lega Pro e alle società di calcio che compongono la serie C. Per il team ESPORTS Audace Cerignola sarà subito esordio. Già a partire dai prossimi giorni, in live dalla sala stampa dello stadio “Monterisi”, il via alla fase a gironi. Nei weekend tra il 6 e il 7 aprile e il 20 e 21 aprile, in caso di qualificazione, si terrà la fase finale la cui location verrà annunciata dagli organizzatori. “Siamo molto felici di questa innovazione – spiega il presidente Nicola Grieco -. Abbiamo subito aderito all’iniziativa perché crediamo nella possibilità di poter aggregare quanti più giovani alle nostre realtà anche mediante lo strumento virtuale. In bocca al lupo al coach Mastroserio e a tutti i ragazzi che rappresenteranno, con orgoglio, l’Audace Cerignola e la città di Cerignola nell’imminente campionato”.