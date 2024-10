Esperienza e carica agonistica: Antonella Piarulli resta alla Flv Cerignola

Quarta ed ultima conferma per la FLV Cerignola, la cui preparazione continua in vista del debutto nel campionato di serie C previsto sabato 12 ottobre, in casa del Terlizzi. Nel reparto delle centrali, le rossogialloblù potranno contare anche su Antonella Piarulli. La giocatrice coratina, classe 1993, vanta numerosi trascorsi fra serie B1 e B2: per tale motivo sarà uno dei pilastri del sestetto ofantino, in ragione dell’indubbia esperienza. Con i suoi 184 cm di altezza, il posto 3 costituirà la prima diga difensiva a muro e in attacco farà valere agilità e potenza: carica agonistica e presenza autorevole in campo le qualità di cui la FLV non ha voluto privarsi. «La parola d’ordine per questa stagione è ripartenza, da atleta più esperta del gruppo voglio essere anche una guida per le compagne più giovani, impartendo loro consigli e indicazioni utili alla loro crescita – afferma Piarulli -. Sarà un cammino lungo e non privo di insidie, con pazienza e continuo impegno negli allenamenti credo che possiamo esprimere le nostre qualità pensando ad una gara alla volta. La nostra intenzione è appassionare il pubblico spendendo fino all’ultima energia disponibile, per cui invito tutti i tifosi ad accompagnarci nelle partite casalinghe, forza FLV!».