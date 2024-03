Esplosione ieri sera a Cerignola: feriti due ventenni

Avrebbero tentato di far esplodere un ordigno rudimentale per scardinare la colonnina self service in un’area di servizio, ma sono rimasti feriti. È accaduto la scorsa notte a Cerignola, intorno a mezzanotte e venti, in via Melfi, di fronte ad un centro commerciale. Un paio di forti deflagrazioni sono state sensibilmente udite nelle zone circostanti ed anche in alcuni quartieri della periferia della città. Due 20enni sarebbero stati travolti dall’esplosione, mentre tentavano di portar via la colonnina del distributore. I giovani sono ricoverati in ospedale, con ferite agli arti superiori e al volto.