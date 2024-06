Ferrovie del Gargano, domani variazioni di itinerari nelle vie di Cerignola

L’ufficio Tecnico del Comune di Cerignola ha disposto, con Ordinanza n. 132/101 del 06.06.2024, l’interdizione alla circolazione stradale in alcune arterie viarie cittadine martedì 11 giugno 2024, dalle ore 6:59 alle ore 15:01. Gli autobus in servizio di TPL, osserveranno i seguenti itinerari alternativi:

Autocorse dirette a Canosa, Andria, Z.I. Melfi, Barletta, Margherita, S. Ferdinando e Trinitapoli: ingresso da S.S. 16 svincolo scuola Agraria-Corso Scuola Agraria-Via Generale dalla Chiesa (capolinea provvisorio).

Autocorse dirette a Foggia, Orta Nova, Stornara, Carapelle, Stornarella e Z.I. Foggia: ingresso da S.S. 16 svincolo scuola Agraria-Corso Scuola Agraria-Via Generale dalla Chiesa (capolinea provvisorio).

Autocorse da e per Candela: da Via Generale dalla Chiesa (fermata di capolinea provvisorio)-Corso Scuola Agraria-S.S. 16 dir. Foggia-ingresso Cerignola Viale Usa-Viale Usa-Viale di Ponente-S.P. 95.

Autocorse da e per la Stazione FS di Cerignola, San Giovanni Rotondo e Manfredonia: ingresso da S.S. 16 svincolo scuola Agraria-Corso Scuola Agraria-Via Generale dalla Chiesa (capolinea provvisorio).

Sono soppresse le fermate di Via Benedetto Croce, Piano S. Rocco (località Fosse), Via Consolare, Via Fratelli Roselli, Via Puglie, Via Milano e Via Manfredonia.