Festa di San Sebastiano, i dati sulle attività della Polizia Locale a Cerignola

I cerignolani e chi circola in città e sulle strade urbane hanno rispettato di più le norme principali del Codice della Strada, ad eccezione di quelle relative ai limiti di velocità sulla statale 16 e all’accesso nella ZTL. È uno dei dati che si possono estrapolare dalla relazione sulle attività della Polizia Municipale presentata questa mattina in occasione della tradizionale festa di San Sebastiano, patrono dei vigili urbani. Purtroppo, al positivo dato della riduzione (-16,78%) degli incidenti nel 2023 rispetto al 2022 fa da tragico contraltare il numero dei decessi: 3 invece dei 2 del 2022. La Polizia Municipale si è distinta nell’azione di contrasto tanto al furto e al riciclaggio di auto, partecipando attivamente al recupero di 692 veicoli, che all’abbandono di rifiuti, visionando 500 ore di video che hanno prodotto la notifica di 58 infrazioni. Incrementata, del 70,43%, anche l’attività di notifica di ingiunzioni fiscali e contravvenzioni, a beneficio del recupero di somme evase o non pagate.

“Le tabelle del Centro Elaborazione Dati del Comune fanno emergere il buon lavoro svolto dalle donne e dagli uomini della Polizia Locale agli ordini del comandante Michele Dalessandro”, commenta l’assessora comunale alla Sicurezza Teresa Cicolella. “Un impegno encomiabile al servizio della comunità cerignolana che, va riconosciuto, ha evidenziato un maggiore senso civico, almeno in strada. I dati relativi al furto d’auto e all’abbandono dei rifiuti – conclude Cicolella – meritano particolare attenzione in fase di programmazione delle attività per l’anno che è appena iniziato”.

“Nonostante le ben note carenze di organico, su cui stiamo provando ad intervenire entro i limiti del bilancio e dei vincoli imposti al turn over del personale, la Polizia Locale svolge con efficienza ed efficacia il proprio delicato e strategico compito”, aggiunge il sindaco Francesco Bonito. “Il mio auspicio è che tale riconoscimento sia condiviso dall’intera comunità, così da realizzare la necessaria e opportuna collaborazione indirizzata al miglioramento complessivo della sicurezza dei cittadini e della qualità della loro vita”.