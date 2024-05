Festa in onore di Santa Rita, il programma delle celebrazioni a Cerignola

Torna la tradizionale Festa in onore di santa Rita da Cascia, alla parrocchia “Cristo Re” di Cerignola. Alcuni appuntamenti sono già in svolgimento, altri in calendario per arrivare alla data del 22 maggio, giorno dedicato alla memoria della “Santa degli impossibili”. Il 14, 15 e 18 maggio è in programma il settenario di preparazione, mentre oggi 16 è il “Giovedì di Santa Rita”. Il 17, 20 e 21 maggio si procederà all’affidamento a Santa Rita rispettivamente degli ammalati, dei bambini e delle famiglie. Il 22 maggio giorno di Solennità, con le Sante Messe e la Supplica: dopo la celebrazione eucaristica delle ore 18.30, si svolgerà la tradizionale processione che interesserà le vie del quartiere. Al rientro della stessa, benedizione della reliquia, fuochi pirotecnici e l’anteprima del musical “A. A. A. Cercasi Cenerentola”, a cura della Compagnia dei Furbanti, in piazza S. Giovanni Bosco. Inoltre, dalle ore 9 del mattino, girerà per le strade delle vie vicine alla parrocchia la banda “Bassa Musica l’Armonia molfettese”.