Festa patronale di Cerignola, sabato la presentazione del programma

Appuntamento sabato, 29 giugno 2024, alle ore 21,15, al termine del solenne pontificale in onore dei santi Pietro e Paolo che si terrà in cattedrale, dinanzi alla sede della Deputazione Feste Patronali (corso Garibaldi, 62-Cerignola) per la presentazione del programma religioso e ricreativo che guiderà i festeggiamenti patronali di quest’anno in onore di Maria SS.ma di Ripalta. Alla conferenza stampa di presentazione interverranno Sua Ecc. Rev.ma Mons. Fabio Ciollaro, vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano, mons. Vincenzo D’Ercole, commissario vescovile, e il dott. Francesco de Cosmo, presidente della Deputazione Feste Patronali. Sarà un’occasione preziosa per conoscere in anteprima gli appuntamenti che, tra preghiera e riflessione, carità e cultura nelle sue diverse espressioni, a partire dal prossimo 29 agosto, giorno dell’inizio della devota novena, caratterizzeranno la quotidianità della Città di Cerignola, rivestita a festa per onorare la sua Patrona e Protettrice, e che culmineranno l’8 settembre – liturgicamente la Natività della Beata Vergine Maria – nella celebrazione mattutina del solenne pontificale presieduto dal vescovo Fabio in cattedrale e nella partecipata processione che, in serata, attraverserà le principali vie cittadine.

«“E tu, Cerignola” – affermava il vescovo Fabio nell’intervento omiletico dello scorso anno –così bistrattata nelle cronache italiane, non sei davvero solo quello che raccontano gli organi di informazione. Hai le tue ferite e i tuoi guai, ma hai anche tante risorse e positività. Soprattutto, hai una Madre, che dall’alta ripa dell’Ofanto e da questa sacra Icona continua a infonderti fiducia e rinnovato desiderio di progredire nel bene». La data del 29 giugno non è scelta a caso: quest’anno, infatti, insieme al 75° dell’incoronazione (1949) della prodigiosa Icona, ricorre il 165° anniversario della proclamazione della Madonna di Ripalta a «patrona principale» della Città di Cerignola (1859) insieme a San Pietro Apostolo. Anche per tale ragione, siamo tutti invitati a partecipare!